El Gobierno regional destina diez millones al Fondo de Consolidación Empresarial y refuerza las políticas de vivienda

OVIEDO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Comité Asesor de Fondos Europeos se ha reunido este viernes bajo la presidencia del consejero de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, Guillermo Peláez, para informar sobre la reprogramación del Fondo de Transición Justa (FTJ), actualmente en fase de negociación con la Comisión Europea (CE), para destinar 10 millones al Fondo de Consolidación Empresarial.

Esta medida cumple uno de los compromisos recogidos en el acuerdo de concertación social. Además, la modificación permitirá destinar otros 21,8 millones a las políticas de vivienda, según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa.

El Fondo de Consolidación Empresarial es un instrumento de financiación al servicio de las empresas para impulsar su crecimiento, implantación y desarrollo en Asturias. "Con ello buscamos que incrementen su capacidad productiva y de generación de empleo en el Principado", ha señalado Peláez.

Asimismo, se ha abordado una segunda reprogramación del Fondo de Transición Justa, por importe de 21,8 millones para vivienda. Este ajuste responde a la decisión de la CE de redefinir prioridades e incorporar este ámbito como uno de los ejes estratégicos de las políticas comunitarias.

El consejero y la directora general de Asuntos Europeos, Raquel García, también han dado cuenta de los últimos datos de la ejecución del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). Según han explicado, hasta el momento se ha adjudicado un 92,2% de las partidas cobradas, lo que supone 713,3 millones.