El Gobierno saca adelante en el Pleno, entre 'reproches' de la oposición, las modificaciones presupuestarias

GIJÓN, 26 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Equipo de Gobierno local de Gijón ha logrado que se aprobara en el Pleno Municipal, por mayoría simple, dos modificaciones presupuestarias del presupuesto municipal por importe de 110.000 euros y 7.994.078,74 euros.

En este caso, solo los partidos que conforman el Gobierno local, PSOE e IU, han votado a favor, mientras que han votado en contra Foro y Vox y se han abstenido Ciudadanos, Podemos-Equo Xixón, PP y el edil no adscrito, Alberto López-Asenjo.

De igual modo, se ha aprobado una modificación presupuestaria de la Fundación Municipal de Servicios Sociales, por importe de 1.669.916,05 euros, y otra del Patronato Deportivo Municipal, por una cuantía de 107.478,56 euros, con los votos a favor de todos los grupos excepto López-Asenjo.

En la explicación de voto, la gran mayoría se ha quejado de que el Equipo de Gobierno trajera al Pleno una modificación presupuestaria por un monto elevado y conformada por muchos asuntos "variopintos".

Ante esto, la portavoz del Gobierno municipal, Marina Pineda, ha visto peor la práctica de Foro de "trocear" las modificaciones presupuestarias con función al "mercadeo" con distintos grupos municipales y los apoyos recibidos. Para ella, es más "coherente y lógico" esta forma de proceder.

Ciudadanos también se ha mostrado crítico con esta cuestión, que si bien es legal, ha dicho es reprobable moralmente. Para el edil de la formación naranja Rubén Pérez Carcedo, se trata de una utilización "perversa" de la normativa municipal.

Por parte de Foro, su portavoz municipal, Jesús Martínez Salvador, ha criticado que esta partida elevada de la modificación por más de ocho millones no ha sido negociada, además de estar compuesta de gastos que la mayoría no guarda relación entre sí. Varias de esas partidas, se ha quejado, son para pagar facturas de 2021. Ha afeado, además, que en este Pleno no se pudieran debatir otras iniciativas plenarias.

La portavoz de Podemos-Equo Xixón, Laura Tuero, ha indicado, respecto a la modificación aprobada para la Fundación Municipal de Servicios Sociales, que son precisos cambios.

Ha abogado, en este caso, por abordar políticas sociales ajustadas e innovadoras a los diagnósticos sociales que atajen el problema de raíz.

La edil del PP Ángeles Fernández-Ahúja, por su lado, ha visto "absolutamente reprobable" que el Gobierno local no se esfuerce en buscar una articulación de estas modificaciones, al quejarse de que condicionan el voto de los grupos municipales.

El portavoz de Vox, Eladio de la Concha, ha incidido en que razones de urgencia no justifican que no se pueda hacer una votación individualizada de cada partida, y por eso votaron en contra de la modificación presupuestaria, para no validar, según él, un método "poco claro".

López-Asenjo, también se ha quejado de ello y ha justificado su abstención en su preocupación por el uso y abuso del remanente líquido de Tesorería, que aleja al Ayuntamiento "de capacidad de repuesta ante imprevistos y emergencias".

CAMBIOS EN GIJÓN AL NORTE

También se ha dado luz verde al cambio de representante municipal en el Consejo de Administración de la Sociedad Gijón al Norte, que gestiona el Plan de Vías, de forma que el presidente del PP gijonés, Pablo González, sustituye al ahora edil no adscrito, Alberto López-Asenjo, anteriormente portavoz municipal 'popular'.

Se ha aprobado, asimismo, el Reglamento interno del Consejo Sectorial de Cultura, con los votos a favor de PSOE, IU, Ciudadanos, Podemos-Equo Xixón y PP, y abstención de Foro, Vox y López-Asenjo. De igual forma, ha salido adelante el Reglamento interno del Consejo Sectorial de Movilidad Sostenible, con los votos a favor de PSOE, IU, Podemos-Equo Xixón, en contra de Foro y abstenciones del resto de grupos.

Por parte del Gobierno local, el concejal de Medio Ambiente y Movilidad del Ayuntamiento de Gijón, Aurelio Martín, ha llamado la atención sobre que se han aceptado gran parte de las enmiendas presentadas por la oposición.

Este ha recalcado que, en concreto, se aceptaron 58 y se rechazaron 12, por lo que ha mostrado su extrañeza a los que no apoyaron los reglamentos. Ha añadido, asimismo, que la composición de ambos consejos se ha consensuado.

Asimismo, la portavoz del PSOE, Marina Pineda, ha destacado que la aprobación de estos reglamentos son "una muestra de agilidad y capacidad de consenso".

En el turno de explicación de voto, casi todos los grupos han visto importante el incrementar la pluralidad en el seno de ambos consejos. Ciudadanos, por su lado, espera que el Consejo de Cultura se constituya pronto para impulsar la política cultural que reactive la ciudad. Ha festejado, especialmente, que se haya aceptado el involucrar a Gijón Impulsa, para potenciar la industria creativa y cultural.

Foro, por ejemplo, ha incidido en que son muchos los desacuerdos con el articulado de las políticas de movilidad. En el caso de Podemos-Equo Xixón, ha aludido, entre otras cosas, al retraso de ambos reglamentos, si bien ha señalado que han sido admitidas parte de sus enmiendas.

Por el PP, la concejala Ángeles Fernández-Ahúja ha visto importante incrementar el protagonismo de estos consejos en la toma de decisiones y una mayor pluralidad. Al tiempo, ha aprovechado para reprobar la política de movilidad del Gobierno local. López-Asenjo, por su parte, ha justificado la abstención en que les preocupa la actitud en la que, a su juicio, "prima la autocomplecencia y no el interés en intentar mejorar las cosas".