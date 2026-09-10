Gondan bota en Figueras el '513 OESV', el buque más grande de su historia para Ostensjo Rederi

Botadura de la embarcación este jueves en Figueras (Castropol). - GONDÁN

OVIEDO 10 Sep. (EUROPA PRESS) -

Astilleros GONDAN ha alcanzado este jueves un nuevo hito histórico en sus instalaciones de Figueras, en Castropol, con la botadura del '513 OESV' para el armador noruego Ostensjo Rederi A/S. Se trata de la embarcación más grande construida por el astillero y de la unidad número 23 proyectada para la firma nórdica, con la que mantiene una trayectoria compartida de más de dos décadas.

Según ha informado Gondán a través de una nota de prensa, el barco, diseñado por la firma noruega Salt Ship Design, cuenta con 120 metros de eslora y 23 metros de manga. El buque ha sido concebido para operar en el sector de las energías marinas como una plataforma multifuncional orientada al transporte seguro de personal (W2W), apoyo en operaciones eólicas CSOV, construcción 'offshore', instalaciones submarinas, inspección mediante vehículos operados remotamente (ROV) y el tendido y reparación de cables.

Construido en acero bajo la clasificación de la sociedad DNV, el '513 OESV' dispone de un sistema de propulsión diésel-eléctrico con seis motores principales de velocidad variable y propulsores azimutales PM Brunvoll. Asimismo, la infraestructura incorpora soluciones de descarbonización como sistemas de baterías (Battery Power), conexión eléctrica a tierra (Shore Power) y la notación 'Fuel Ready', preparada para operar en el futuro con combustibles limpios como el metanol.

En lo relativo a sus dimensiones de carga y capacidad, dispone de un área libre en cubierta de 1.400 metros cuadrados, incluido el hangar, así como de espacios de habilitación preparados para alojar hasta a 173 personas a bordo.

Tras la botadura, el buque afrontará en los próximos meses la fase final de armamento a flote y las posteriores pruebas de mar, con el objetivo de acometer su entrega a finales de 2027.