González basa la diferencia entre Más País y Podemos en Asturias en que tiene "autonomía" y facilitará el Gobierno

Publicado 21/10/2019 12:01:28 CET

OVIEDO, 21 Oct. (EUROPA PRESS) -

El candidato de Más País Asturies, Segundo González, ha explicado este lunes en Oviedo que los principales aspectos que diferencian al partido de Íñigo Errejón de Podemos en Asturias es que Más País goza de "autonomía" a la hora de defender su programa autonómico y que el partido sí facilitará la creación de un Gobierno de izquierdas tras las elecciones del 10 de noviembre.

Así lo ha explicado González momentos antes de reunirse con el secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, en la sede del sindicato. Más País, ha señalado, tendrá como "prioridad absoluta" el desbloqueo de la situación política y el acuerdo "en base a políticas".

Más País Asturies, que está iniciando su andadura en el Principado con el exdiputado de Podemos, ha irrumpido en el panorama político asturiano "con bastante entusiasmo", según el propio González.

Para ir dando a conocer su proyecto, el partido está celebrando una ronda de contactos con agentes sociales y colectivos de la sociedad civil a fin de recoger propuestas de programa y trasladar las suyas. En estas reuniones, ha añadido González, el partido se está encontrando "con mucho entusiasmo".

"La sociedad asturiana quiere que haya soluciones responsables y dialogadas para que haya un gobierno progresista", ha añadido. Asimismo, considera que los asturianos "no pueden estar en la cuerda floja" por la "irresponsabilidad" de los líderes políticos.

UGT AVISA DE MOVILIZACIONES SI EL 10 DE NOVIEMBRE NO HAY GOBIERNO

Por su parte el secretario general de UGT en Asturias, Javier Fernández Lanero, ha valorado positivamente la irrupción de Más País. "Todo lo que sea aparición de grupos de izquierdas con espíritu de llegar a acuerdos y de sumar en la izquierda lo oigo bien", ha agregado.

Por otro lado, ha avisado de que su sindicato organizará movilizaciones si tras las elecciones generales del 10 de noviembre no hay acuerdo para formar gobierno en España o si "empieza a haber problemas" para la conformación del Ejecutivo. "Los ciudadanos no pueden esperar", ha aseverado.

Así, entiende que "no puede ser" que porque "dos o tres" no se pongan de acuerdo a la hora de "repartir ministerios" no haya Gobierno en España y se continúe retrasando la agenda social o la derogación de las reformas laboral y de pensiones.