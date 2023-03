González confía en que se exigirá a la planta de pirólisis cumplir los parámetros para ser una fábrica limpia

GIJÓN, 28 Mar. (EUROPA PRESS) -

La alcaldesa de Gijón, Ana González, ha señalado este martes, respecto a la planta de pirólisis que se proyecta en el puerto gijonés de El Musel, "que nadie tenga ninguna duda que se exigirá que cumpla con todos los parámetros para que sea una fábrica limpia.

Así lo ha indicado, en respuesta a los medios de comunicación, tras la presentación de las obras que se van a acometer en la Red Municipal de Bibliotecas, respecto a la recogida de firmas de la Federación vecinal en contra de la apertura de esta planta, a la que se oponen también otros grupos políticos.

La regidora gijonesa ha recordado que convivimos con gasolineras, que usan combustible, "y no las cerramos", ha apostillado. En este caso, lo que van a hacer en la planta es convertir plástico usado en combustible.

"Si cumple se le dará, si no cumple, no se le dará", ha apuntado sobre la licencia de actividad. Al tiempo, ha visto "muy contradictorio" que, por un lado, se hable de economía circular y de reaprovechamiento y convertir los residuos en nuevas materias primas, "y que luego no queramos hacerlo", ha recalcado.

Ha incidido, sobre esta cuestión, en que entramos en una era de reciclaje y de reutilización y de economía circular, en el que encaja el volver a convertir los plásticos en combustible.

A su juicio, lo importante es ser conscientes de que toda instalación, toda fábrica que se ponga en cualquier sitio, exige unos informes de impacto ambiental, de que se cumple con normas estrictas de seguridad.

Unido a ello, la alcaldesa ha dicho confiar mucho en las autoridades y en el personal que hace los informes. Por este motivo, se ha mostrado convencida de que si consigue la licencia y la autorización medioambiental pertinentes es porque va a cumplir con todo.