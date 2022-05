González (PP), sobre Danone, critica que el Principado no hace "nada" para que Asturias sea competitiva

"Dos años después no han hecho nada nuevo y la empresa amenaza con marcharse", se queja el diputado regional

El presidente del PP en Gijón, Pablo González, ha llamado la atención este jueves, respecto a la posible marcha de Asturias de Danone, sobre que el Gobierno regional debería trabajar para que el Principado sea competitiva para las empresas "y no lo está siendo", ha apostillado.

González, a su vez portavoz adjunto del Grupo Parlamentario Popular en la Junta General del Principado de Asturias (JGPA), ha mostrado su deseo, eso sí, en respuesta a los medios de comunicación durante una rueda de prensa en Gijón, de que ojalá Danone finalmente se quede en Salas.

Dicho esto, ha incidido en que habrá que saber por qué decide llevarse la producción a Francia. En línea con ello, ha recordado que

hace dos años desde el PP interpelaron al consejero de Industria por los cierres empresas. Se le pidió, en este caso, que estuviera pendiente, sobre todo de aquellas con peso significativo, como es Danone en Salas, y el consejero les dijo "que no hacía falta", ha recalcado.

"Dos años después no han hecho nada nuevo y la empresa amenaza con marcharse", ha lamentado González. Y sobre que el Principado se enterara del anuncio de la marcha de Danone, ha opinado que no es culpa de la empresa, sino del Gobierno regional, por no estar pendiente.

El dirigente 'popular' ha insistido en que Asturias no compite ni por impuestos, ni por trabas burocráticas ni facilidades para instalarse, a lo que ha visto la necesidad de adaptarse para poder competir.

A su juicio, el Ejecutivo regional está para "denunciar, criticar, o echar la culpa, mientras se pierden oportunidades, según el diputado regional del PP.