González (PSOE), sobre el rechazo al Área Metropolitana de PP y Somos: "Yo no quiero volver a la Edad Media"

Publicado 29/01/2019 17:52:47 CET

GIJÓN, 29 Ene. (EUROPA PRESS) -

La candidata del PSOE a la Alcaldía de Gijón, Ana González, ha mostrado este lunes su contrariedad ante el rechazo de Somos y PP en Oviedo al Área Metropolitana Central de Asturias (AMCA), a lo que supuesto que hay que enmarcarlo en clave electoral.

"Yo no quiero volver a la Edad Media", ha apuntado González, quien ha incidido en que no vale estar trabajando en un proyecto y decir ahora que no por una pérdida de competencias, que el PSOE niega. Así lo ha indicado, en rueda de prensa en la Casa del Pueblo de Gijón, acompañada de la diputada en el Congreso de los Diputados, Natalia González Peláez, para hacer una valoración del impacto de los Presupuestos Generales del Estado (PGE) en la región y la ciudad.

Asimismo, ha llamado la atención sobre que se vuelve a unir la derecha y Podemos. La candidata socialista ha insistido en que cuando se habla de ordenar un territorio que aglutina a unos 800.000 habitantes para mejorar servicios, es "un poco extraño" apelar a lo divino y a lo humano.

Ha incidido, asimismo, en que si es por un tema de competencias, puede debatirse sobre el porcentaje de mayorías dentro del AMCA. A su juicio, se ha desatado una cierta irracionalidad y un partidismo que no beneficia para nada a Gijón ni a los asturianos.

En cuanto a los PGE, González ha llamado la atención sobre que otros partidos solo hablan de cierta parte de los presupuestos y se olvidan de manera "consciente" de otros apartados. Ha destacado, en este sentido, la inversión social.

Como ejemplo, ha apuntado a los 272.555 asturianos que se beneficiarán de la revalorización de las pensiones y más de 186.500 a los que se les suprimirá progresivamente el copago farmacéutico. A esto ha sumado el aumento de las becas de estudios, que con nueve millones de euros beneficiará en la región a 14.450 estudiantes, y a los 3.l09 padres que disfrutarán del aumento del permiso de paternidad.

En cuanto a las obras, ha aludido a las abonadas por el Estado, con una importante aportación de Fomento a la Variante de Pajares; 600.000 euros para la limpieza de los cauces de los ríos; el desdoblamiento As-19, entre Lloreda y Veriña y los trabajos ligados al Plan de Vías. Sobre el Vial de Jove, ha enfatizado que hay 100.000 euros destinados, que es el dinero que se puede gastar en esta fase de redacción de proyecto.

Por otro lado, ha incidido en que desde 2013, hay 300 millones de presupuesto del Ayuntamiento de Gijón, "pero no los invierten". Como dato, ha apuntado que entre un 30 y 40 por ciento de ese dinero presupuestado para inversión, no se ejecuta. Ha remarcado, asimismo, que de cerca de 22 millones de euros que quedaron sin gastar en 2013, en 2017 fueron 54 y se estima que en 2018 son 44 millones.

Por su lado, González Peláez, ha defendido unos presupuestos "realistas". Ha destacado, asimismo, que estos presupuestos ponen a las personas en el centro de todas las políticas, con cerca de un 60 por ciento de inversión social y tratan de no dejar "a nadie atrás".

Ha citado, como ejemplos, la subida de las pensiones un 1,6 por ciento de media o que el Salario Mínimo Interprofesional alcance los 900 euros. Especialmente ha resaltado que la partida para la conservación de carreteras tiene más presupuesto que en obra nueva y ha destacado el aumento de las inversiones reales.