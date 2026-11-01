Grado acoge el 13 de noviembre la comedia teatral "Los polvos melancólicos" - GRADO

OVIEDO, 1 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Auditorio de Grado acogerá el viernes 13 de noviembre, a las 19.30 horas, la representación de 'Los polvos melancólicos', una comedia de la compañía ACAR Teatro del Mundo dirigida al público adulto. El espectáculo, incluido en la programación de Asturias Cultura en Red, tiene una duración de 75 minutos.

La obra aborda, desde el humor, la melancolía y las contradicciones de las relaciones amorosas y sexuales. A través de dos actrices y dos actores que interpretan a distintos personajes, plantea situaciones relacionadas con el deseo, los encuentros, las rupturas y la frustración sentimental.

La propuesta combina escenas cómicas con una mirada sobre la disforia poscoital y las emociones que pueden aparecer después de las relaciones sexuales. La compañía presenta el montaje como una reflexión sobre el amor ideal, los desencuentros y el disfrute de las pequeñas cosas.