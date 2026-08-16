Una gran manifestación recorre Gijón para exigir el fin de las corridas de toros

Manifestación antitaurina en Gijón - ASTURIES ANTITAURINA

OVIEDO 16 Ago. (EUROPA PRESS) -

Una amplia manifestación convocada por Asturies Antitaurina ha recorrido este domingo Gijón, coincidiendo con el final de la Feria de Begoña, para exigir el fin de las corridas de toros.

Se trata de una movilización que se viene produciendo todos los años en Gijón, si bien en esta ocasión los organizadores han destacado la gran participación registrada, que han situado en unas 2.000 personas.

La manifestación partió de la Plazuela de San Miguel a las 16.30 horas y ha discurrido hasta la plaza de toros. Los participantes han vuelto a mostrar su repulsa a la Feria Taurina de Begoña y han rechazado que se torture a los animales.

Los organizadores han leído un manifiesto en el que han insistido en que en ningún país con tradición liberal se ha hecho de la crueldad y la tortura pública un espectáculo público.

"Este espectáculo nos hace volver a la España negra de toreros, borrachos e inquisidores que caricaturizaba Goya. Nada repugna tanto al sentido moral como la tortura, el dolor atroz infligido de un modo intencional e innecesario. No existe argumento válido alguno para mantener las corridas de toros", han añadido.

Han recordado que uno de los personajes más ilustres de Gijón, Gaspar Melchor de Jovellanos fue precisamente un gran defensor de la abolición de las corridas de toros durante el reinado de Carlos III" al considerarlas "una práctica primitiva, cruel y sin sentido".

Se han mostrado partidarios de "parar" la España "decadente y negra" y han dicho estar convencidos de que al final terminarán prohibiéndose las corridas de toros, las plazas serán derribadas y las dehesas ganaderas se convertirán en parques naturales. "Picadores, toreros y demás ralea recibirán una beca para que aprendan un oficio con el que ganarse honradamente", han añadido, decididos a no parar hasta conseguir la abolición.