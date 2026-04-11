Grao acoge este fin de semana una nueva edición de la Primera Flor

Cartel de la Primera Flor de Grao - AYUNTAMIENTO DE GRAO

OVIEDO 11 Abr. (EUROPA PRESS) -

Grao celebra este fin de semana una nueva edición de la tradicional Primera Flor de Grao, con un amplio programa de actividades culturales, gastronómicas y festivas dirigidas a todos los públicos.

La jornada de este sábado arranca a las 12.00 horas con una visita guiada al casco histórico y a la arquitectura indiana, con inscripción previa.

Por la tarde, a partir de las 18.00 horas, el Parque de Abajo acogerá actividades infantiles dentro del programa "Menuda Flor", que incluirá talleres, hinchables y el espectáculo del Show de Susana.

A las 16.30 horas se celebrará el XI Trofeo Santiago & Santana de ciclismo, organizado por la escuela Santi Pérez. El programa continuará a las 18.00 horas con la entrega de premios de la Asociación "La Flor de Grau" en la Capilla de los Dolores, mientras que a las 19.00 horas tendrá lugar un concierto coral a cargo del Coro de Las Regueras en el teatro auditorio.

La jornada concluirá con la música de la orquesta Pasito Show, que actuará a las 22.00 horas en el Parque San Antonio.

Mañana domingo, entre las 10.00 y las 15.00 horas se celebrarán de forma simultánea el Mercado de la Faba Asturiana IGP en la plaza del Ayuntamiento, el Mercadón de la Primera Flor en el Parque de Arriba y el mercado semanal en el centro de la villa, con el comercio local abierto.

Durante toda la mañana, los mercados estarán animados por bandas de gaitas, grupos folclóricos y talleres de baile y pandereta.

A partir de las 12.00 horas se ofrecerá una degustación gratuita de platos elaborados con faba asturiana IGP en la plaza del Ayuntamiento, donde a las 14.00 horas se entregarán los premios del certamen.

En el apartado musical, a las 11.30 horas actuará Nel Villanueva en la plaza del Ayuntamiento, mientras que a las 15.00 horas será el turno de Los Collainos, con actuaciones itinerantes por distintas plazas de la villa.

La programación se cerrará a las 21.30 horas con la actuación de la orquesta Grupo Tekila en el Parque San Antonio.

La Primera Flor de Grado, considerada una de las ferias más emblemáticas de Asturias, combina mercado tradicional, gastronomía y actividades culturales, consolidándose como una de las grandes citas festivas de la primavera en la región.