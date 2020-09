Los grupos analizarán esta semana una propuesta de Vox para articular el uso del asturiano en la Junta General

OVIEDO, 23 Sep. (EUROPA PRESS) -

Los grupos parlamentarios en la Junta General del Principado analizarán esta semana una propuesta de Vox para articular el uso del asturiano en la Cámara autonómica. La petición, que se hizo esta mañana al margen del orden del día de Junta de Portavoces, se abordará el lunes. Será la Mesa de la Cámara la que decida, oída la Junta de Portavoces.

Según ha indicado en declaraciones a los medios el portavoz de Vox, Ignacio Blanco, se busca hacer las cosas "con normalidad" en el parlamento y evitar "montar espectáculos" cada vez que haya una intervención en llingua. El diputado de Vox ha incidido en que el asturiano no es lengua cooficial de la comunidad y, por tanto, reitera que debe garantizarse su comprensión. Para ello, propone que cuando vaya a producirse una intervención en asturiano de algún grupo, se pase antes el texto en castellano al resto "para evitar interrumpir el pleno".

Una posibilidad que, asegura, ha parecido "razonable" a la "mayoría" de formaciones, para evitar la traducción simultanea. Blanco ha dicho que Podemos es el grupo más "beligerante" con este asunto y ha señalado que desde la formación morada plantearon la posibilidad de doblar los tiempos de intervención de los diputados para que intervengan en asturiano y castellano, o traducir también las intervenciones de castellano a llingua.

Desde Vox advierten de que "si no hay acuerdo" no descartan recurrir el artículo 3 bis del Reglamento de la Junta General ante el Tribunal Constitucional, en el que actualmente se indica que "en el marco de lo dispuesto por el Estatuto de Autonomía y, en su caso, por la legislación que lo desarrolle, tanto los Diputados en el ejercicio de sus funciones parlamentarias como los miembros del Consejo de Gobierno, los cargos y empleados públicos y cualquier persona que comparezca ante la Cámara podrán utilizar el bable/asturiano".

Algunos grupos han señalado este miércoles su disposición a articular el uso de la llingua en el parlamento, como PP, Ciudadanos y Foro, mientras que PSOE, Podemos e IU no han realizado declaraciones al respecto.

El PP apela al consenso para facilitar la comunicación y comprensión de todos los asuntos parlamentarios. Su diputado Pablo González ha añadido, asimismo, que ese entendimiento debe garantizarse "sin costes" para la Cámara, que no cuenta con servicio de traducción. "Lo que no es problema en la calle no puede ser problema en la Cámara", dice González, aspirando a "hacer compatible" el derecho a usar el asturiano con el derecho a entender lo que se dice en la Junta General.

La portavoz de Ciudadanos, Susana Fernández, también se muestra partidaria del "consenso" entre los grupos y pide que no implique "gasto extra" para la Cámara. Con todo, se ha mostrado a favor de articular el uso de la llingua "porque no todo el mundo tiene que entender 100% el bable, al no ser lengua cooficial". De este modo, apuesta por alcanzar un acuerdo y evitar un "circo", paralizando sesiones cada vez que haya intervenciones en asturiano y alguien diga que no las entiende.

En la misma línea, Adrián Pumares (Foro) confía en que todos los grupos colaboren en la "búsqueda de un acuerdo" para articular el uso de la llingua y evitar problemas en la actividad parlamentaria.