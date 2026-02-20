Guillermo Peláez: "Corresponde a IU valorar las consecuencias de recurrir un acuerdo de un Gobierno del que forma parte"

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez. - PRINCIPADO

OVIEDO 20 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Consejero de Hacienda y portavoz del Ejecutivo, Guillermo Peláez, ha indicado este viernes que el gobierno "ya ha acordado y ya ha tomado decisiones", en relación a la implantación en Asturias de centros adscritos a Universidades privadas y ha añadido que "en ese sentido corresponde valorar a Izquierda Unida el tomar acciones judiciales".

"Nosotros sí que tenemos que poner de manifiesto que corresponde a Izquierda Unida valorar las consecuencias políticas que tendría recurrir judicialmente a acuerdos de un gobierno del que forma parte", destacó Guillermo Peláez.

Así, el consejero, preguntado por las discrepancias con IU ha recordado que "el gobierno es único, pero está sustentado por dos fuerzas políticas distintas y es normal que haya discrepancias entre dos fuerzas políticas que son distintas porque si no serían la misma".

"Es consustancial a la política y en ese sentido, pues ¿cómo se solucionan las divergencias? Dialogando, con vocación constructiva, para seguir llegando a acuerdos y seguir haciendo política que transforme la realidad de la gente", dijo el portavoz del Ejecutivo.

Así ha recordado que "el Gobierno del Principado de Asturias ha mostrado que tiene esa capacidad de diálogo para desarrollar políticas concretas".

"Llevamos siete presupuestos consecutivos aprobados sin mayoría absoluta. Tres en esta legislatura, que han permitido desarrollar, por ejemplo, el proyecto de las escuelinas.

Estamos ahora mismo en la Universidad de Oviedo, la gratuidad de la matrícula universitaria. Es decir, políticas que amplían derechos. Y en ese marco de llegar a consensos, pues se tiene que circunscribir todo lo que es la relación entre las dos fuerzas políticas que sustentan al gobierno", concluyó.