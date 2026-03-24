Gutiérrez defiende el convenio para la gestión del aparcamiento del Centro Niemeyer

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OVIEDO 24 Mar. (EUROPA PRESS) -

La consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte del Gobierno asturiano, Vanessa Gutiérrez, ha defendido este martes el convenio suscrito entre el Centro Niemeyer, el Ayuntamiento de Avilés y la empresa Ruasa para la gestión del aparcamiento. El documento entró en vigor el 13 de marzo.

Gutiérrez, en una comisión de la Junta General del Principado y a preguntas del diputado del PP José Luis Costillas, ha comentado que todas las personas que quieran ahora acercarse al Centro van a tener ese servicio de aparcamiento subterráneo.

Sin embargo, las explicaciones de la dirigente asturiana no han convencido al diputado del PP, que ha acusado al Gobierno regional de cometer un "despropósito" y de hacer que desaparezca el carácter gratuito del aparcamiento que existía antes. Según Costillas, el Principado obligará ahora a los vecinos a "pasar por caja" si quieren estacionar.

Por otro lado, en la misma comisión Costillas le ha preguntado a Gutiérrez por el grado de ejecución presupuestaria de su consejería en el capítulo de inversiones en Acción Cultural y Política Llingúística en el año 2025. Según el 'popular', las cifras reflejan que la cultura "no es una prioridad".

Gutiérrez ha respondido que los fondos del MRR se han ido ejecutando "en tiempo y forma". Según Gutiérrez existe un "importante" y "elevado" grado de ejecución presupuestaria.