El helicóptero medicalizado del SEPA interviene en dos rescates en menos de cinco horas

OVIEDO, 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

Dos personas han sido evacuadas este martes a bordo del helicóptero medicalizado del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) tras resultar heridas en sendos accidentes registrados en los concejos de Somiedo y Teverga, según ha informado el 112 Asturias.

El primero de los rescates se activó a las 15.36 horas, cuando una ciclista resultó herida en un hombro tras sufrir una caída mientras realizaba una ruta por La Braña de la Pornacal, en Somiedo. La mujer fue atendida en el lugar por el equipo de rescate de Bomberos de Asturias y trasladada en helicóptero al Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA).

Posteriormente, a las 18.49 horas, se recibió otro aviso desde Entrago, en el concejo de Teverga, donde un hombre de 36 años sufrió una lesión en una pierna mientras practicaba escalada. También fue evacuado en el helicóptero medicalizado del SEPA y trasladado al HUCA, donde ingresó a las 20.04 horas.