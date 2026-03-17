Hereu destaca la importancia que vuelve a tener el sector minero en Asturias ante el actual contexto geoestratégico

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu - Alejandro Martínez Vélez - Europa Press

MADRID/OVIEDO 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

El ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, se ha referido este martes en el Senado al "muy prometedor" futuro industrial de Asturias y ha añadido que se ve ahora reforzado por el impulso de la minería en el Principado.

"Es evidente que ahora tenemos que retomar, con claves nuevas de transformación, con nuevas tecnologías, un sector que ha sido, es y tiene que seguir siendo muy importante para Asturias y para toda España", ha comentado Hereu sobre la minería, haciendo alusión a la necesidad que existe ahora, ante las necesidades geoestratégicas, de buscar materiales críticos que empujen las cadenas de valor industrial.

Hereu ha respondido en la Cámara Alta a una pregunta del senador asturiano del PP José Manuel Rodríguez 'Lito' sobre el futuro de la industria en Asturias.

El Ministro ha puesto en valor la capacidad de diálogo que existe en Asturias y ha recordado el reciente acuerdo entre la Federación Asturiana de Empresarios, CCOO, UGT y el Gobierno asturiano para revisar la estrategia industrial asturiana.

"A través de esta hoja de ruta más del impulso de la inversión del Ministerio y del Gobierno de España que triplica la inversión industrial de sus gobiernos, el futuro industrial de Asturias es muy prometedor por el esfuerzo de todo el mundo", ha respondido al senador del PP.

Sin embargo, a José Manuel Rodríguez 'Lito' no le han convencido las explicaciones de Hereu. Buena parte de la intervención del senador asturiano se refirió al futuro de la empresa pública Hunosa y a la Sociedad Estatal de Participaciones Industriales, cuestiones de las que Hereu no habló.

"Se les caen los escándalos de corrupción de los bolsillos, mientras a Hunosa le niegan el futuro, poniendo en riesgo proyectos vitales para éste, como la Central de Biomasa de La Pereda, entre otros", ha criticado el senador del PP.