Un herido grave y nueve leves en los 43 accidentes registrados el fin de semana

Archivo - Carretera - EUROPA PRESS - Archivo

OVIEDO 12 Ene. (EUROPA PRESS) -

El fin de semana en las carreteras asturianas se ha saldado con 43 accidentes de tráfico en los que una persona ha resultado herida grave y otras nueve heridas leves.

No se han registrado fallecidos desde el viernes, según fuentes de la Guardia Civil consultadas por Europa Press. En lo que se refiere al viernes 9 de enero, fueron 15 los accidentes producidos. Ese día se registraron cuatro heridos leves.

En la jornada del sábado 10 de enero, los accidentes fueron 14 y la jornada terminó con un herido grave y tres leves. Por último, el domingo 11 de enero hubo otros 14 siniestros, contabilizándose dos heridos leves.