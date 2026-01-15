Herido un peatón en Gijón golpeado por un coche que volcó al intentar la conductora adelantar a un camión

Archivo - Cruce de Cuatro Caminos, en La Calzada. (Archivo) - EUROPA PRESS - Archivo

GIJÓN, 15 Ene. (EUROPA PRESS) -

Un hombre ha resultado herido leve este jueves en Gijón al ser golpeado por un vehículo que volcó durante una maniobra de adelantamiento en Cuatro Caminos, han confirmado a Europa Press desde el Ayuntamiento gijonés.

De acuerdo a las mismas fuentes, la conductora del vehículo intentó adelantar por el carril derecho a un camión que iba por el carril central. Por motivos que se desconocen, siendo una zona estrecha, el vehículo acabó volcado. El turismo golpeó a un peatón que se encontraba en el paso de peatones de más adelante, si bien sus heridas fueron leves.

Hasta el lugar del siniestro se desplazó Policía Local, una ambulancia y Bomberos, ya que en un principio parecía necesaria su intervención para excarcelar a la conductora. No obstante, esta acabó saliendo por sus propios medios. También se desplazó al sitio una grúa para la retirada del vehículo de la calzada.