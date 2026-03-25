La Hermandad de los Estudiantes recibe la rama del olivo centenario para el paso del Prendimiento de Oviedo

Manuel Carrera-Diputado Mayor de Gobierno-, El deán, Benito, Benigno Maujo -Hermano Mayor- e Iván Rodríguez-Zapico Colunga , Consiliario I de la Hermandad de los Estudiantes de Oviedo. - HERMANDAD DE ESTUDIANTES

OVIEDO 25 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Hermandad de los Estudiantes de Oviedo ha recibido este miércoles la tradicional rama del olivo centenario de la Catedral para que forme parte del olivo del paso del Prendimiento, que procesionará el Lunes Santo por las calles de la ciudad. La entrega se ha realizado en la Catedral, la Sancta Ovetensis, por parte del deán, Benito Gallego, a una delegación de la junta de gobierno de la cofradía.

Como marca la tradición, los miembros de la hermandad cruzan en la semana de Pasión el pórtico catedralicio para recoger la rama de este olivo histórico, cuya edad se estima entre 600 y 800 años y que, según la leyenda, habría nacido de una semilla traída por un peregrino desde Getsemaní, el célebre Huerto de los Olivos donde tuvo lugar el prendimiento de Jesús. La rama es cortada por hermanos de la junta de gobierno.

Esa porción del olivo centenario pasará a incorporarse al paso del Prendimiento que, en la tarde del Lunes Santo, trasladará al Señor de la Sentencia sobre una estructura cincelada y terminada en plata en los talleres sevillanos de Orfebrería Villarreal. Sobre el canasto se alza el olivo, acompañado por la figura de un centurión romano que sujeta al Señor en su advocación de Prendimiento, y un judío que ilumina la escena con una antorcha, mientras que la imagen titular permanece al culto en la iglesia de San Francisco Javier de La Tenderina.

El conjunto representa el momento evangélico en el que Jesús es apresado en el huerto de los olivos de Getsemaní. La hermandad recuerda, además, que en su peregrinación a Tierra Santa trajo diversos vestigios que se incorporan a distintas procesiones, entre ellos una rama de olivo cortada en el propio Getsemaní.

Asimismo, la corporación ha anunciado que el Sábado In Albis, el 11 de abril, celebrará la procesión de traslado de 'Nuestro Padre Jesús de la Sentencia' desde la Universidad hasta la casa de hermandad en La Tenderina. Durante este recorrido, la Hermandad de los Estudiantes se ha comprometido a entregar a todas las personas que acompañen al Señor y se acerquen al barrio una bolsita con una estampa y hojas del olivo utilizado en el paso del Prendimiento en la procesión del Lunes Santo.