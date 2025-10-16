La Hoja de Ruta de la Era de la IA abre una oportunidad para el empleo y generación de riqueza en la región

El III Encuentro Asturias Digital, organizado por Clúster TIC y Girol Consulting, celebrado en el Parque Científico y Tecnológico de Gijón. - CLUSTER TIC

GIJÓN 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

El III Encuentro Asturias Digital, organizado por Clúster TIC y Girol Consulting, ha definido este jueves desde Gijón la Hoja de Ruta de la Era de la IA (Inteligencia Artificial).

Esta, según una nota de prensa de los organizadores del evento, es el resultado de una reflexión de expertos de empresas, administraciones, centros tecnológicos y ciudadanía que trabajan unidos para proyectar la competitividad del sector TIC regional como motor de transformación para el conjunto de la economía asturiana.

La hoja de ruta generada está conformada por un listado de 15 conclusiones/líneas de actuación, entre ellas: Incentivación a la cooperación entre empresas tractoras y microempresas especializadas; Incorporar competencias digitales y tecnológicas en todas las etapas educativas; Participación directa de profesionales de empresa en docencia; Colaboración universidad-empresa; Plan estratégico Asturias digital a medio plazo que coordine las iniciativas; Desestacionalización de las ayudas para la digitalización; y Fomento de la cultura de generación de datos de calidad.

Durante la presentación, el presidente del Clúster TIC de Asturias, Patricio Arias, ha destacado que "la Hoja de Ruta de la Era de la Inteligencia Artificial busca ser un punto de partida para definir colectivamente el papel que queremos desempeñar en la nueva economía impulsada por la Inteligencia Artificial".

La jornada final, celebrada en el edificio AS5HUB del Parque Científico y Tecnológico de Gijón, ha reunido a los portavoces de los paneles técnicos y a destacadas figuras del ámbito tecnológico, económico y académico.

Los debates coincidieron en la necesidad de impulsar el talento digital, reforzar la soberanía tecnológica y avanzar hacia una adopción ética y sostenible de la inteligencia artificial.

Asimismo, se ha resaltado que el sector TIC constituye uno de los motores más dinámicos de la economía regional. Actualmente, el Valor Añadido Bruto (VAB) digital representa ya el 17 por ciento del VAB total de Asturias, consolidando al sector como un pilar "estratégico" de la transformación económica y la modernización productiva del Principado.

Además, genera empleo para 11.000 profesionales, con el 2,8 por ciento del empleo en Asturias es capaz de generar entre 4 por ciento y el 5 por ciento del PIB regional.