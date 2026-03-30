Un hombre de 58 años, herido tras caer a una cuneta en El Franco

Rescate - SEPA

OVIEDO 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

Uno hombre de 58 años ha resultado este lunes herido tras caer a una cuneta en San Pelayo, en el municipio asturiano de El Franco, según información del Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) consultada por Europa Press.

El herido fue rescatado con una camilla de palas por efectivos del parque del SEPA de Barres.

Después de que le sacaran y tras ser atendido por efectivos sanitarios, el hombre ha sido evacuado para más pruebas al hospital de Jarrio.