El hospital de Jarrio, en Coaña, incorpora una nueva unidad de hemodiálisis para 32 pacientes

Visita a la nueva unidad de hemodiálisis en el Hospital de Jarrio. - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud ha inaugurado este lunes la nueva unidad de hemodiálisis del Hospital de Jarrio, que comenzará a prestar servicio en abril y tiene capacidad para atender a 32 pacientes a la semana.

Según ha informado el Principado en nota de prensa, este servicio se ubica en la planta baja del hospital, en un espacio de 126 metros cuadrados que "permitirá ganar confortabilidad", y se organiza en torno a un pasillo central que distribuye dos zonas diferenciadas.

El área de hemodiálisis cuenta con nueve puestos asistenciales, ocho de ellos destinados a pacientes con enfermedad renal crónica y uno adicional en sala independiente para quienes precisen aislamiento. También dispone de control de enfermería propio.

La unidad incorpora también espacios complementarios: zona de lavado, dos vestuarios para pacientes, sala de estar para personal sanitario y almacén, que contribuyen a mejorar la funcionalidad del servicio y la confortabilidad tanto de pacientes como de profesionales.

La puesta en marcha de esta unidad forma parte del plan de inversiones que el Gobierno de Asturias desarrolla para ampliar y mejorar la cartera de servicios del Hospital de Jarrio con el objetivo de atender todas las necesidades de la ciudadanía del noroccidente y evitar desplazamientos.