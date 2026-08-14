El Hospital de Jarrio incorpora una sala de rayos robotizada con tomosíntesis, segunda de Asturias tras el HUCA

Jefa Radiología del Hospital de Jarrio, Elba González en la segunda sala de rayos robotizada que incorpora inteligencia artificial. - PRINCIPADO

OVIEDO, 14 Ago. (EUROPA PRESS) -

El Hospital de Jarrio dispone ya de una segunda sala de rayos totalmente nueva, robotizada y equipada con tecnología de última generación. Con la puesta en marcha de esta instalación, el centro sanitario de cabecera del noroccidente culmina la modernización integral del área de Radiología.

La nueva sala digital incorpora herramientas avanzadas de automatización, inteligencia artificial (IA) y apoyo al diagnóstico, con el objetivo de mejorar la calidad de la imagen radiológica, facilitar el trabajo del personal y posibilitar exploraciones más rápidas, cómodas y seguras.

Entre sus prestaciones más destacadas figura la tecnología de tomosíntesis, que convierte Jarrio en el segundo hospital de Asturias, además del HUCA, en contar con esta modalidad integrada en una sala de radiología convencional. Esta técnica permite reducir el efecto de superposición de tejidos y facilita la detección de lesiones, especialmente en estudios del sistema osteoarticular, lo que aumenta la capacidad diagnóstica.

El elevado grado de automatización del nuevo equipo permitirá que el personal técnico pueda permanecer junto a los pacientes durante buena parte del proceso, sin necesidad de desplazarse de forma continua a la sala de control. Esta mejora resulta especialmente útil en la atención a las personas con movilidad reducida o en cama, al favorecer exploraciones más ágiles y cómodas.

Esta segunda sala completa el proceso de renovación del área de Radiología, iniciado con una ampliación y redistribución de espacios que permitió ganar 60 metros cuadrados y crear dos zonas diferenciadas. En una primera fase, el hospital incorporó una nueva sala de radiología general, lo que permitió actuar en la que ahora se ha renovado por completo. Además, se incorporaron herramientas de alta tecnología, como un ecógrafo, un ortopantomógrafo y un arco quirúrgico de última generación.

DOS SALAS PARA GARANTIZAR LA CONTINUIDAD ASISTENCIAL

La jefa del área de Radiología del Hospital de Jarrio, Elba González, ha destacado que la puesta en marcha de la nueva sala permite al centro disponer ya de dos salas de radiología general, lo que garantiza la continuidad de la atención incluso en caso de avería de una de ellas o durante los mantenimientos programados.

González ha enmarcado la actuación en la reforma integral del servicio, que incluyó la reorganización y ampliación de los espacios y la adquisición de un ortopantomógrafo, un arco quirúrgico de última generación y un segundo ecógrafo de alta gama.

Asimismo, ha destacado que la nueva instalación, que previsiblemente se convertirá en la sala principal del servicio, incorpora tomosíntesis integrada y un sistema robotizado que mejora la calidad de la imagen y reduce los tiempos de exploración. Los movimientos automáticos del equipo permiten además adaptarlo a las características físicas y al tipo de estudio de cada paciente.

La responsable ha incidido especialmente en las ventajas para las personas con movilidad reducida o encamadas, ya que la automatización permitirá a los técnicos permanecer junto al paciente durante buena parte de la exploración, haciendo posible una atención "más ágil y cómoda".