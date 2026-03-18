El Hospital del Oriente pone en servicio una sala blanca para reforzar la seguridad y evitar desplazamientos

Sala blanca - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 18 Mar. (EUROPA PRESS) -

La vicepresidenta del Gobierno del Principado de Asturias, Gimena Llamedo, y la consejera de Salud, Concepción Saavedra, han visitado este miércoles la nueva sala blanca del Servicio de Farmacia del Hospital del Oriente de Asturias Francisco Grande Covián.

Se trata de una instalación que aumenta la capacidad del centro para elaborar fármacos en condiciones estrictamente controladas, lo que refuerza la seguridad y la calidad de la asistencia. La actuación ha supuesto una inversión de 398.000 euros y se ha ejecutado en un plazo de cuatro meses.

La sala dispone de una zona estéril de ambiente controlado con renovación constante del aire, lo que permite preparar medicamentos estériles, citotóxicos y mezclas intravenosas con trazabilidad completa y monitorización ambiental, según ha informado el Gobierno asturiano a través de una nota de prensa.

Su puesta en marcha centraliza y estandariza estos procesos en el hospital y mejora el suministro a pacientes del oriente de Asturias. Salud calcula que esta nueva dotación evitará desplazamientos a cerca de medio centenar de personas que reciben tratamientos específicos. También beneficiará a todas aquellas que utilizan medicamentos preparados.

Llamedo y Saavedra también han conocido los detalles de las dos próximas actuaciones previstas en el centro sanitario: la externalización del archivo para liberar espacio y ampliar la sala de diálisis, con el fin de reforzar la capacidad asistencial, especialmente en periodos de alta demanda, y la adecuación de un espacio específico de salud mental en el Servicio de Urgencias.

"La sala blanca del Hospital Francisco Grande Covián es un hito para este territorio. Con esta inversión acercamos servicios sanitarios de alta calidad al oriente, evitamos desplazamientos innecesarios a pacientes -muchos de ellos especialmente vulnerables- y garantizamos una atención más segura, cercana y equitativa. Seguimos avanzando, paso a paso, para reforzar la sanidad pública en todos los rincones de Asturias", ha valorado la vicepresidenta.