El Hospital San Agustín acoge una jornada sobre promoción de la donación de sangre

OVIEDO, 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Salón de Actos del Hospital Universitario San Agustín (HUSA) de Avilés acogerá este miércoles, 29 de octubre, la Jornada de Promoción de la Donación de Sangre, una iniciativa destinada a sensibilizar a la ciudadanía sobre la importancia de este gesto solidario y su impacto en la mejora de los servicios de salud.

La iniciativa busca fomentar una cultura solidaria y responsable, recordando que la donación de sangre constituye un acto sencillo que puede salvar vidas. La jornada dará comienzo a las 10.30 horas con las palabras de bienvenida, seguidas de una presentación sobre la relevancia de la donación de sangre. A las 11.05 horas se impartirá la charla 'Para qué usamos la sangre en el HUSA', que incluirá testimonios de donantes y receptores.

Posteriormente, a las 12.05 horas, se celebrará una mesa redonda bajo el título 'El rol de los municipios en la promoción de la donación de sangre', en la que se abordará la situación actual y se plantearán propuestas de mejora. La clausura está prevista para las 13.00 horas.

El acto, organizado por el Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias y la Gerencia del Área Sanitaria III, fue presentado este lunes en Avilés. En la presentación estuvo la concejala de Ciudad Saludable, Ana Suárez Guerra; el gerente del Área Sanitaria III, Miguel Rodríguez; la gerente del Centro Comunitario de Sangre y Tejidos de Asturias, María Teresa Díaz Campomanes; y el presidente de la Asociación de Donantes de Sangre de Avilés y Corvera, Carlos Vigil.