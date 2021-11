Hostelería de España y Otea coinciden en que no es el momento de implantar una ecotasa al sector turístico

Respecto a la sentencia del TC, lamentan que aspectos legislativos impidan que se ayude a las empresas turísticas asturianas

OVIEDO, 5 Nov. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Confederación Empresarial de Hostelería de España, José Luis Yzuel y el presidente de Otea Asturias, José Luis Álvarez Almeida, han manifestado este viernes que "no es el momento de imponer una ecotasa al turismo en Asturias. "No decimos no a una ecotasa, pero consideramos que ahora no es el momento", ha destacado Yzuel.

Así lo han señalado ambos a preguntas de los periodistas en el Palacio de Congresos de Oviedo durante su visita al Festival Internacional el Queso que se celebra estos días en la capital asturiana y después de que Izquierda Unida de Asturias plantease tres ecotasas turísticas con las que estiman una recaudación de 3 millones de euros para generar 150 empleos en la denominada 'Asturias vaciada'.

Yzuel ha destacado que ahora es el momento de generar normalidad. "Necesitamos ser competitivos y recuperarnos del impacto de la pandemia, pero en el caso de que se implante una ecotasa debe de ser finalista y destinada a mejorar el sector turístico y no dedicarlo a otras actividades como ha pasado en otras CCAA".

En este sentido, el presidente de Otea ha ratificado las palabras de su homólogo a nivel nacional y le ha parecido "curioso" que IU haya anunciado esta medida impositiva en los medios de comunicación sin haber transmitido la idea a Otea. "Todo el mundo quiere aportar noticias al presupuesto, pero lo que hay que hacer primero en este sector es recuperar turistas y diseñar un plan turístico de región y luego plantear asuntos en una mesa de diálogo, siempre abierta, del sector turístico de la Federación Asturiana de Empresarios (FADE).

SENTENCIA TC

Respecto a la sentencia del Tribunal Constitucional que ha admitido a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno contra un artículo --el 39.8-- de la ley del Principado de Asturias de Presupuestos Generales para 2021 que contemplaba deducciones fiscales relativas a ayudas y subvenciones para paliar el impacto provocado por la Covid-19 en sectores especialmente afectados por la pandemia.

Los dos responsables de hostelería han señalado que van a esperar a ver como se concreta y han lamentado "que un tema de aspectos legislativos se pierda esa idea de ayudar a las empresas turísticas asturianas", apunta Almeida, que añade que "el Gobierno de Asturias ha hecho los deberes y ha protegido a los trabajadores asturianos y por lo tanto, en este asunto, los hosteleros están al lado del presidente, Adrián Barbón".

FESTIVAL DEL QUESO

Por otro lado, ambos han reconocido la importancia de que sea Oviedo la ciudad que esté albergando estos días el Festival Internacional del Queso "situando a Asturias y especialmente a su capital, Oviedo, en el punto de mira informativo a nivel internacional", explica Yzuel.

Por su parte, Almeida ha resaltado que la ocupación hotelera estos días gracias al festival del queso está al 80%. "La oportunidad de poder disfrutar en Oviedo de 4.000 quesos es un espectáculo y hay que felicitar al alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli y al Consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, del Principado Alejandro Jesús Calvo, por haber tenido la capacidad de unir sinergias para hacer realidad este certamen".

"Ha quedado patente que cuando las administraciones se ponen a trabajar de forma conjunta, aunque tengan colores políticos diferentes, se pueden conseguir grandes cosas", añade.