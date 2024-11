Hosteleros desayunarán a ciegas para ponerse en la piel de las personas con discapacidad

OVIEDO 24 Nov. (EUROPA PRESS) -

Un grupo de hosteleros de Oviedo desayunará a ciegas para ponerse en la piel de las personas con discapacidad en una actividad tan cotidiana como es un desayuno. De esta manera, aprenderán pequeños trucos para saber cómo tratar a estas personas y algunos detalles sobre cómo hacer que sus establecimientos sean más accesibles para todas las personas, con y sin discapacidad, sin olvidar a las personas mayores, con carritos de bebe, con algún tipo de lesión, etc.

La ONCE y el Ayuntamiento de Oviedo realizarán esta acción para sensibilizar sobre la discapacidad, en general, y la necesaria accesibilidad de bienes y servicios este lunes 25 de noviembre a las 11.00 horas en el Auditorio Príncipe Felipe de la capital de Principado.

El concejal de Hostelería, Turismo y Congresos de Oviedo, Alfredo García Quintana, será uno de los participantes en este desayuno a ciegas, en el que estará acompañado por Yobanka Cuervo Álvarez, delegada de la ONCE en el Principado de Asturias, y Marta Malgor Vázquez, Presidenta del Consejo Territorial de Asturias.

Los participantes, provistos de antifaces, se enfrenarán a una mesa en la que no faltarán tazas, vasos, tenedores y cuchillos. Previamente, un técnico de rehabilitación y un instructor tiflotécnico y de braille de la ONCE impartirán una charla para hablar de accesibilidad en general y para personas ciegas, con discapacidad visual o con baja visión, en particular, muy útil también para muchas otras personas.