"Hoy atrevámonos con el futuro", reivindica Barbón en asturiano

Publicado 08/09/2019 6:30:55 CET

OVIEDO, 8 Sep. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno asturiano, Adrián Barbón, ha usado el asturiano en su discurso institucional del Día de Asturias. En él, ha reivindicado la jornada del 8 de septiembre como un día para recordar siglos de historia de Asturias, pero "sin quedar prendidos de la 'señaldá'". "Hoy atrevámonos con el futuro", ha afirmado.

Así lo ha indicado en un mensaje grabado en los exteriores del palacio de Santa María del Naranco, en Oviedo. Se trata de una de las joyas del Prerromático asturiano, patrimonio mundial de la humanidad, y uno de los elementos arquitectónicos más significativos del Reino de Asturias.

En su primer discurso por el Día de Asturias, Barbón ha hablado de la ambición de una generación política que llega con las ganas "de desterrar el pesimismo y recuperar el orgullo de pertenencia". Una generación, ha dicho, que se atreve a "imaginar un nuevo país".

Por otro lado, el presidente ha utilizado el asturiano en un párrafo de su discurso, donde ha afirmado que el 8 de septiembre es "una jornada para la ilusión, para reconocer nuestra identidad y sentirnos parte de una tierra que suma siglos de historia".

"Hoy no es una mañana para olvidar el pasado pero tampoco para quedar prendidos de la 'señaldá', como un día cargado de nieblas que no son capaces de alumbrar, envuelto en un mal sueño que no nos deja despertar e incorporarnos. Dicho con la belleza de nuestra lengua, hoy atrevámonos con el futuro", ha afirmado Barbón.

Se trata de la segunda vez que el jefe del Ejecutivo autonómico utiliza este idioma como presidente de Asturias. Ya lo había hecho en su discurso de investidura --antes de ser escogido por la Junta General-- para pedir a la derecha que aceptara una "negociación abierta" sobre la reforma del Estatuto.

Días después, ya como presidente, volvió a hacerlo en su discurso de toma de posesión, donde calificó este idioma como una "seña de identidad" y abogó por hacer lo posible "para darle futuro" y "que los nietos no olviden nunca la lengua de sus abuelos".