El HUCA reduce los partos prematuros del 13,8% al 8,3%

Profesionales del Área de Obstetricia del HUCA - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 29 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Consejería de Salud del Gobierno de Asturias ha informado este domingo de que el Área de Obstetricia del Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha reducido los partos prematuros del 13,8% al 8,3%, pese al aumento de la complejidad de los embarazos.

Más del 14% de las mujeres gestantes que reciben atención en el hospital superan los 40 años, un porcentaje que supera en cuatro puntos la media nacional en hospitales de tercer nivel.

Este perfil clínico se asocia a una mayor incidencia de diabetes gestacional, hipertensión, e insuficiencia placentaria, lo que exige una vigilancia maternofetal intensiva. Pese a estas circunstancias, la asistencia protocolizada y multidisciplinar del embarazo ha logrado reducir el número de partos prematuros.

Uno de los principales retos clínicos en este campo es la atención a los bebés prematuros extremos, es decir, aquellos que nacen entre las semanas 22 y 28 de gestación. En el HUCA, la incidencia de la prematuridad extrema dobla la media de los hospitales nacionales, con un 0,6% frente al 0,3%. Estos casos requieren una coordinación altamente especializada, disponibilidad inmediata de cuidados intensivos y protocolos de actuación muy estrictos, según han informado desde Salud.

Por otra parte, los indicadores correspondientes a 2025 reflejan que el HUCA atiende una proporción creciente de los partos de la comunidad: en estos momentos alcanza ya cuatro de cada diez nacimientos.

El 88% de las mujeres atendidas en el HUCA tiene parto vaginal y la tasa de cesáreas se sitúa en el 11,6%, menos de la mitad que la media nacional y muy por debajo de la de otros hospitales de tercer nivel. En situaciones especiales, como el embarazo gemelar, tres de cada cuatro partos finalizan por vía vaginal.

La tasa de nacimientos vaginales naturales ha aumentado hasta el 69%, tras una evolución sostenida durante la última década, y solo una de cada diez mujeres precisan episiotomía.