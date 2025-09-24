Huerga (PSOE) exige a Queipo (PP) que "condene de una vez el genocidio de Gaza"

Archivo - El secretario de organización del PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga. - PSOE - Archivo

OVIEDO 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

El secretario de Organización de la FSA-PSOE, Luis Ramón Fernández Huerga, ha exigido al presidente del PP de Asturias, Álvaro Queipo, que "cese en su sumisión a los dictados de la calle Génova" y "condene el genocidio que se está cometiendo en Gaza".

Para Huerga, el silencio de Queipo es "cada vez más atronador", especialmente después de que otros dirigentes del PP, como en Galicia, condenan ya el genocidio de Gaza.

El socialista lamenta que Queipo siga siendo incapaz de hacerlo, ni siquiera en un espacio como la Junta General del Principado durante el debate de orientación política, lo que "demuestra que carece de ninguna autonomía política y que actúa únicamente al dictado de las órdenes que le llegan de la dirección nacional del PP".

Huerga afirma que Queipo es "incapaz de demostrar un mínimo de humanidad ante los acontecimientos tan terribles que están aconteciendo en Gaza".

Para el secretario de Organización del PSOE asturiano, el dirigente 'popular' "antepone la obediencia ciega a las órdenes de Alberto Núñez Feijóo a cualquier otra consideración", lo que constata que es un político "carente de la más mínima capacidad de maniobra, sometido únicamente a lo que le dicen otros".

"Esperamos que, aunque ya llegue tarde, el señor Queipo condene el genocidio en Gaza. Cualquier otra actitud le inhabilita como alternativa política", ha concluido Huerga en unas declaraciones distribuidas por el PSOE asturiano.