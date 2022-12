Hugo Huerta abandona Vox y se queda como concejal no adscrito hasta el final del mandato

OVIEDO, 29 Dic. (EUROPA PRESS) -

El concejal de Vox en el Ayuntamiento de Oviedo, Hugo Huerta, ha anunciado este jueves que abandona el partido y permanecerá como concejal no adscrito hasta el final del mandato.

En una carta remitida a los medios, ha dicho que tras las últimas noticias acaecidas dentro del partido, considera que "las ideas e incluso las esperanzas" con las que entró y el rumbo que lleva el partido en Asturias, "van en caminos opuestos".

"Si bien es cierto que he visto bastantes noticias de personas que al igual que yo tomaron en su día una decisión similar, no quería creer los motivos que estas personas esgrimían y quería seguir creyendo en el proyecto que se nos vendía. Pero alguien en Madrid debe preguntarse por qué más de 200 concejales de los 530 obtenidos en 2019 están fuera", destaca Huerta en su misiva.

Y es que el hasta ahora edil de Vox indica que si no tomo antes esta decisión es porque "tenía la esperanza de que la dirección nacional recuperase el aire fresco, devolviese la ilusión que necesitában y cortara por lo sano con aquello que internamente destroza el proyecto de Vox".

Dice Hugo Huerta que el clima que desde hace mucho tiempo se respira tanto en el grupo municipal como a nivel provincial es "insostenible" y la falta de comunicación una "realidad palpable" por lo que asegura que no quiere formar parte de la deriva que está tomando el partido.

"Me considero una persona discreta que desde el primer momento ha sabido cuál era su lugar y ha intentado ceder el protagonismo a aquellos que necesitan los focos para agrandar su ego. Pero la soledad y el abandono al que he sido sometido por parte del partido, me han supuesto un gran esfuerzo para llegar hasta aquí", indica.

Así mismo el edil incide en que "su puerta está abierta para cualquier persona que necesite de él, con independencia de su preferencia política" y agradece "a la gran cantidad de gente que le ha apoyado durante este tiempo y ha luchado a su lado para intentar cambiar las cosas que consideraban que no se estaban haciendo todo lo bien que se debiera".