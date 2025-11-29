Identificado el presunto autor de los daños provocados en el ascensor de La Estrada

OVIEDO 29 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Corvera ha informado este sábado de que la Policía Local de Corvera, en coordinación con la Guardia Civil, ha identificado a la persona presunta autora de daños provocados en el ascensor de La Estrada, infraestructura clave para la conexión entre la zona de La Estrada y Las Vegas.

La investigación se inició tras detectar actos vandálicos en el elevador, que tuvieron como consecuencia una avería en el mismo. Una vez que se produjeron los daños, la Policía Local revisó las imágenes de las cámaras exteriores de seguridad, lo que permitió observar al individuo mientras realizaba el acto.

Tras confirmar las roturas en una inspección posterior, y en coordinación con la Guardia Civil, los agentes pudieron finalmente identificar al sospechoso.

El Ayuntamiento de Corvera presentó denuncia ante el juzgado, donde se le imputa un delito de daños en bienes públicos. El investigado deberá prestar declaración en los próximos días.

El alcalde de Corvera, Iván Fernández, ha querido poner en valor la actuación policial. "Quiero reconocer públicamente el trabajo de la Policía Local de Corvera y de la Guardia Civil, cuya actuación ha permitido identificar al presunto autor de los daños en el ascensor de La Estrada", ha comentado.

El ascensor de La Estrada, construido tras conseguir el Ayuntamiento de Corvera una inversión de 500.000 euros financiada por Adif, permitió eliminar el antiguo paso a nivel, considerado de riesgo y escenario de accidentes mortales. La ubicación del elevador fue la única viable debido a la falta de suelo disponible en la zona y a que parte del entorno colindante es de propiedad privada. El proyecto municipal garantizó que el ascensor se asentara exclusivamente en terreno público. Pese a su importancia, el dispositivo ha acumulado una serie de incidencias desde su puesta en servicio.

El Ayuntamiento mantiene un contrato de mantenimiento operativo las 24 horas del día durante todo el año, con un coste cercano a los 6.000 euros anuales. Sin embargo, algunas reparaciones se retrasan por la disponibilidad de piezas.

Por todo ello, el consistorio ha encargado un estudio tanto a la empresa redactora del proyecto como a la empresa de mantenimiento para analizar mejoras en los sistemas de seguridad y reducir el número de averías, así como los tiempos de reparación.

La reciente identificación de una persona como presunta autora de los últimos daños en el ascensor ha motivado la revisión de la incidencia de este tipo de actos en su funcionamiento. El Ayuntamiento señala que no dispone de datos que permitan determinar cuántas de las averías anteriores podrían estar relacionadas con causas externas.

En este contexto, el equipo de gobierno ha solicitado a la Delegación del Gobierno autorización para instalar cámaras también en el interior de los ascensores, con el fin de reforzar la seguridad y proteger tanto la infraestructura como a sus usuarios.