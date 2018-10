El IES de La Corredoria estará en funcionamiento en el curso 2012-2022

Publicado 16/10/2018 16:43:20 CET

OVIEDO, 16 Oct. (EUROPA PRESS) -

Las obras del Instituto de Educación Secundaria de La Corredoria, en Oviedo, comenzarán en 2019 y después de unas obras que durarán 18 meses, en centro estará en funcionamiento en el curso 2021-2022.

Así lo ha indicado el consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, este martes en la Comisión del ramo en la Junta General, donde ha ofrecido estos datos ante una pregunta de la diputada de Podemos Asturies Lucía Montejo sobre las promesas respecto a la construcción del IES de La Corredoria.

Y es que después de una denuncia del Colegio de Arquitectos, los pliegos para la redacción del proyecto fueran tumbados por contener irregularidades. Con todo, la Consejería mantiene "la voluntad" de realizar el centro al ser una de sus "prioridades", ha indicado Alonso.

El consejero ha explicado que el Principado tendrá el proyecto de construcción del centro en el primer cuatrimestre de 2019. Después de licitarlo, las obras tendrán un plazo de 18 meses de ejecución, por lo que estará en funcionamiento en el curso 2021-2022.

Montejo ha criticado esa fecha "cuando tendría que estar en marcha desde 2015" y ha emplazado a Alonso a que se comprometa a colocar la primera piedra antes de acabar su mandato. Sin embargo, el consejero, que ha destacado los "escollos" surgidos para comenzar las obras, no ha querido coger ese guante porque "los plazos llevan unos tiempos y no me los puedo saltar".