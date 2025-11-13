Ignacio Villaverde da cuenta del informe de gestión y los planes estratégicos a la comunidad universitaria

OVIEDO 13 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Universidad de Oviedo celebró este jueves la sesión ordinaria del Claustro, en la que el rector, Ignacio Villaverde, presentó a la comunidad universitaria el informe de gestión, además de analizar la ejecución de las cuentas anuales de la institución académica y dar cuenta del grado de cumplimiento de los planes estratégicos.

En su intervención, el rector ha repasado los diez acontecimientos que marcaron el desarrollo del curso académico 2024-2025. En concreto, ha detallado las medidas implementadas para mejorar la gestión de la investigación y el inicio de un profundo análisis destinado a revisar el desempeño docente.

Uno de esos hitos destacados ha sido el acuerdo alcanzado con el Consejo de Estudiantes para incrementar su presencia en los órganos de decisión y la celebración del Año Canella, junto al homenaje a Rafael Altamira y el centenario del nacimiento del profesor Gustavo Bueno.

Los primeros pasos para la implantación de universidades privadas en la región y la transcendente decisión del Principado de Asturias de implementar la matrícula gratuita en la Universidad de Oviedo, han sido otras de las cuestiones destacadas.

En materia de infraestructuras ha destacado la presentación del anteproyecto de ampliación del campus de El Cristo, el comienzo de las obras del edificio de la calle Independencia, la restauración de las Colonias de Salinas o los avances administrativos para la residencia universitaria de Gijón.

Por último, ha analizado los cambios en el sistema de elección de grupos, la cobertura de plazas de profesorado en determinadas áreas de conocimiento y las adaptaciones normativas a la nueva Ley del Sistema Universitaria, así como otros reglamentos ratificados durante el pasado curso.

PLANES DE FUTURO

El máximo responsable de la universidad asturiana ha explicado ante el Claustro la estrategia de futuro contemplada para la institución a través de cinco grandes pactos para los próximos cinco años. Primero, con los estudiantes, para darles mayor voz, atender sus necesidades y reforzar su sentido de pertenencia.

Segundo, con el personal docente e investigador y de administración y servicios, con el objetivo de asumir un mayor esfuerzo docente y reorganizar y reforzar las plantillas administrativas.

El tercero, con los centros y departamentos, para avanzar en la descentralización y dotarlos de autonomía presupuestaria y de gestión. Cuarto, por la ciencia y la investigación, con el propósito de cambiar el modelo de gestión, atraer talento y grandes proyectos e impulsar programas de atracción y estabilización.

Y quinto y último, con el territorio y los agentes sociales, con la mirada puesta en alcanzar una gran concertación regional para que la universidad siga siendo útil al progreso de Asturias.

ALEGACIONES A LA IMPLANTACIÓN DE CENTROS PRIVADOS

Por último, en la sesión ordinaria del Claustro se ha informado a la comunidad universitaria de las alegaciones presentadas por la institución en el marco del procedimiento de implantación de universidades privadas en el Principado de Asturias mediante la creación y adscripción de nuevos centros.

La institución académica intervino en el expediente en calidad de interesada y formuló sus alegaciones en el plazo legal establecido, actuando, según ha explicado el rector, "en defensa de los intereses de la universidad, y desde el máximo respeto y consideración hacia la labor de la consejería competente y hacia las iniciativas privadas universitarias".

En dichas alegaciones, la universidad ha incluido la declaración institucional del Consejo de Gobierno de 31 de marzo de 2025, que fue leída en la anterior sesión del Claustro y que recordaba que el Principado de Asturias cuenta desde hace más de 400 años con una universidad pública que es un referente de calidad e innovación en su actividad investigadora y docente, que ha formado a generaciones de asturianas y asturianos con una calidad incuestionable y que ha sido, y sigue siendo, un motor de cohesión y progreso social, una institución abierta, dinámica y comprometida con su entorno.