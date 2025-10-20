Igualdad eleva su presupuesto para 2026 hasta los 1.127.900 euros

La directora general de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón, Goretti Avello, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés. - EUROPA PRESS

La partida de reuniones, conferencias y cursos crece en 14.000 euros respecto al año pasado

La directora general de Igualdad del Ayuntamiento de Gijón, Goretti Avello, ha avanzado este lunes que el presupuesto para 2026 de su área asciende a 1.127.900 euros, lo que supone un incremento de 39.600 euros respecto al ejercicio actual de 2025.

Avello, en rueda de prensa en el Consistorio gijonés, ha apuntado que, por áreas, las subvenciones se mantienen en el mismo importe de 86.000 euros.

Asimismo, ha indicado que la adjudicación de una asistencia técnica para el desarrollo e implementación de la Ordenanza de Igualdad tiene un importe de 34.400 euros para el 2026 y la prórroga del contrato de publicidad y propaganda de 50.000 euros.

También ha aludido a la finalización de los programas desarrollados por la Oficina de Políticas de Igualdad, como pueda ser Femenino y Plural, que incrementará el coste del nuevo contrato.

En este sentido, el presupuesto pasará a ser de 54.600 euros, lo que ha justificado por ajustes a precio del mercado de todo lo que son salarios o desplazamientos del equipo de formadoras. Este programa, además, tendrá un incremento de la carga lectiva, tanto en el número de talleres como en el de horas y sesiones a impartir.

En cuanto al proyecto Educar para la Igualdad, se divide en dos partidas, una previsión inicial de 25.000 euros que figura como prórroga y continuidad del contrato actual y otra que se incrementará proporcionalmente para la finalización del curso por importe de 18.300 euros, lo que suma un total de 43.300 euros.

Avello ha explicado que también hay partidas que guardan relación con el acuerdo de concertación local, al que se destinan recursos para apoyar la implementación de medidas de igualdad en las empresas y también para el desarrollo de proyectos y programas educativos para evitar la segregación ocupacional en Primaria y en Secundaria.

Respecto a la partida de reuniones, conferencias y cursos, ha señalado que hay un importe de 64.000 euros, con un incremento de 14.000 euros respecto al año pasado.

Según Avello, dentro de esta partida es donde se desarrollan todas las jornadas a lo largo del año y las campañas para el fomento de la corresponsabilidad y programas de empoderamiento asociado al trabajo con las vocalías de la mujer.

Como ejemplo, ha citado la Escuela Feminista Rosario de Acuña, que incorpora un incremento de 5.000 euros respecto al ejercicio actual. También se prevé mantener la cuarta edición de Creadoras en las Artes Plásticas, a la que se sumará una exposición a cargo de la Fundación Municipal de Cultura y programas destinados a la prevención de violencia de género relacionados tanto con el 8 de marzo, Día Internacional de la Mujer, como al 25 de noviembre, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Por otra parte, el importe consignado para estudios y trabajos técnicos es de 181.300 euros, con un incremento que se destina fundamentalmente a la implementación de la Ordenanza al Desarrollo de Estudios de Investigación.

Otro de los capítulos que se mantiene, según Avello, es la partida para la edición de publicaciones que anualmente se vienen desarrollando desde el área de igualdad con un total de 15.000 euros.

Por otro lado, ha señalado que se trabaja, en paralelo, en dar cumplimiento a la Ordenanza de Igualdad, para conocer el impacto de los presupuestos sobre mujeres y hombres. Para ello, se han establecido mecanismos de evaluación previa.

En este sentido, la metodología se desarrolla en tres fases, la primera donde se validan y analizan cada una de las líneas presupuestarias para identificar su pertinencia de género, y la segunda fase se ocupa de analizar todos estos criterios.

Sobre ello, ha apuntado que se han validado un total de 56 fichas, que suponen el 35 por ciento del presupuesto municipal dentro del capítulo 2.

Avello ha reconocido, eso sí, que la complementación de las fichas es costosa porque es un documento denso, por lo que ha agradecido la colaboración de todas las áreas.

Ha puesto de ejemplo el área de Ciudadanía y Participación y Cooperación, donde se ha conseguido analizar el 80 por ciento del presupuesto en el capítulo 2 y se ha observado que incluye objetivos de igualdad en un 23,53 por ciento de las medidas que se recogen y que, dentro de ellas, un 15,94 por ciento cuentan con medidas específicas y acciones específicas en materia de igualdad.

Según esta, también se han analizado junto con ellas los organismos autónomos, siendo más complejo identificarlos dentro del Patronato Deportivo Municipal.

Ha citado, como ejemplo, a la Fundación Municipal de Servicios Sociales, cuyo presupuesto se ha conseguido analizar en un 80,98 por ciento. Dentro de este porcentaje, se vio que el 84,11 por ciento de sus proyectos cuentan con objetivos en materia de igualdad y desarrolla medidas en otro 14,31 por ciento.

Eso sí, Avello ha aclarado que toca rehacer ajustes sobre la metodología para hacerla "más sencilla, más accesible". A esto ha sumado que, para futuras convocatorias, se plantean superar el análisis de por lo menos el 50 por ciento del presupuesto municipal.