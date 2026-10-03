Las imágenes del XXIII Certamen de Fotografía sobre Patrimonio Industrial de INCUNA se exponen en Gijón

'Minero', Imagen Ganadora. - INCUNA

GIJÓN, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -

Una selección de las obras participantes en el XXIII Certamen Internacional de Fotografía sobre Patrimonio Industrial de INCUNA podrá visitarse a partir del próximo lunes, 5 de octubre, en el Centro de Cultura Antiguo Instituto de Gijón.

La muestra se ubica en la sala de exposiciones del vestíbulo de la segunda planta y podrá visitarse hasta el domingo 18 de octubre. El horario habilitado al público abarca de lunes a sábado, de 12.00 a 14.00 horas y de 17.30 a 20.30 horas, mientras que los domingos abre sus puertas en horario de mañana, de 12.00 a 14.00 horas.

Esta propuesta cultural ofrece una oportunidad para profundizar en el lema de esta edición, 'De la fábrica al proyecto', a través de las distintas miradas técnicas y artísticas de los autores que se han presentado al concurso. Asimismo, la muestra completa el programa de actividades desarrollado por la asociación INCUNA dentro de sus XXVIII Jornadas Internacionales de Patrimonio Industrial.

Entre los trabajos expuestos destacan la imagen galardonada con el primer premio, denominada 'Minero' y realizada por el fotógrafo Xavier Ferrer Chust, dotada con 600 euros, así como la obra merecedora del accésit, 'Palomar de la Breña', de Óscar Carrasco, recompensada con 300 euros. La convocatoria ha marcado un récord de participación histórica para la organización, tras haber registrado un total de 159 fotografías pertenecientes a 51 autores procedentes de España, Colombia, Cuba, México, Francia e Italia.