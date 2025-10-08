Imasa solicita en el juzgado una tercera prórroga de negociaciones con los acreedores

OVIEDO 8 Oct. (EUROPA PRESS) -

La compañía Imasa Ingeniería y Proyectos S.A. ha solicitado ante los jugados de lo Mercantil de Oviedo este miércoles una tercera prórroga de los efectos de la comunicación de apertura de negociaciones con los acreedores, conforme a lo previsto en el artículo 585 del Texto Refundido de la Ley Concursal (TRLC).

Según información recogida por Europa Press en fuentes de la dirección de la empresa, dado que las negociaciones con los principales acreedores financieros se encuentran en una fase avanzada, se hace necesario un periodo adicional para alcanzar un plan de reestructuración que permita a la compañía reestructurar su deuda financiera.

El objetivo, explican, es "fortalecer su patrimonio neto, impulsar su crecimiento, facilitar el desarrollo de su plan de negocio y garantizar la viabilidad de la empresa, preservando el empleo y reforzando su compromiso con sus clientes y proveedores".

Indican que Imasa mantiene actualmente una plantilla de más de 900 profesionales y una "sólida" cartera de proyectos contratados, lo que constituye una "base firme" sobre la que seguir construyendo su futuro.

Adicionalmente, la compañía cuenta un grupo de ofertas en curso y oportunidades de negocio detectadas en las que está trabajando comercialmente por más de mil millones de euros en los mercados y sectores industriales en expansión en los que opera.

Desde Imasa explican que se continúa ejecutando los contratos y proyectos en curso según lo planificado. Seguirán trabajando para "reforzar su posición en el mercado y continuar generando valor para sus clientes, empleados, proveedores y socios", afirman.