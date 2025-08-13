"Es impresentable", reprocha Lanero (UGT) de la postura "xenófoba" de Vox en contra de la llegada de menores migrantes

El secretario general de UGT de Asturias, Javier Fernández Lanero, antes de la presentación del Informe de la Situación Sociolaboral de Asturias, en el marco de la 68 Feria de Muestras de Asturias, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'. - EUROPA PRESS

El dirigente sindical advierte de los riesgos de que la ultraderecha llegue a entras en los gobiernos

GIJÓN, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de UGT de Asturias, Javier Fernández Lanero, ha tildado este miércoles de "impresentable" la posición de Vox en contra de la llegada a Gijón de diez menores migrantes trasladados por el Gobierno central desde Canarias.

"No tiene nombre", ha considerado Lanero, quien ha incidido en que España está preparada para acoger a 5.000 o 6.000 o a muchísimos más, y en este caso hablamos solo de diez.

"Yo no lo consigo entender", ha indicado, en respuesta a los medios de comunicación, durante la presentación del Informe de la Situación Sociolaboral de Asturias, elaborado por UGT, en el marco de la 68 Feria de Muestras de Asturias, en el recinto ferial gijonés 'Luis Adaro'.

"Desde luego son políticas xenófobas, son políticas ideológicas, fascistas, radicales, que desde luego ni compartimos y que, además, no tienen ningún sentido", ha remarcado. "Debería de caerse la cara de la vergüenza a todos", ha insistido, al tiempo que ha recalcado que esto ni siquiera debería ser una noticia ni generar polémica.

"Yo creo que tenemos un problema en este país con la ultraderecha, tenemos un problema en este país con Vox", ha avisado. Sobre ello, ha advertido de los riesgos de que consigan entrar en los gobiernos.