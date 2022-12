Inaugurada la nueva telecabina de Valgrande-Pajares, un proyecto "ejemplo de la buena política"

OVIEDO, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Principado, ha participado en el acto de inauguración de la nueva telecabina de la Estación Invernal y de Montaña Valgrande-Pajares y ha indicado que esta telecabina es un buen ejemplo de la "buena política" porque es fruto de "una decisión y apuesta política".

"Aquí hubo dos cosas fundamentales: trabajo entre administraciones y organizaciones y también tomar una decisión política que correspondía al Gobierno del Principado", ha indicado Barbón en el acto de la puesta en funcionamiento de esta nueva telecabina que a partir de este miércoles 29 ya la podrá utilizar todo el mundo.

Barbón ha manifestado que llevar a cabo este proyecto "no fue una decisión fácil que no fuese cuestionada", pero ha recordado que cuando la consejera, Berta Piñán presentó este proyecto como una apuesta clara, supieron que el futuro de la estación, la tercera más antigua de España, pasaba por dar un paso más en su modernización y por hacer entender a los asturianos que esta no es solo una estación para los esquiadores sino que tiene que ser una estación para todos".

"Ver pasar esta telecabina emociona y los asturianos tiene que venir a conocerla", ha indicado Barbón que ha dado las gracias a todos los implicados en este proyecto.

El presidente ha pedido "soñar en grande" y ha asegurado que hay algo contra lo que ha peleado con fuerza y cree que está calando ya en la sociedad y que no es otra cosa que "luchar contra el pesimismo". "Debemos creer en nosotros mismos, es falso que tengamos que buscar las soluciones fuera", ha dicho.

Adrián Barbón también ha tenido palabras de recuerdo para Chus Valgrande, de cuya muerte se han cumplido ayer 25 años, que es a quien se debe la existencia de la estación de Valgrande y ha indicado que esta telecabina también debe ser un homenaje a su persona.

El nuevo sistema de transporte por cable que forma parte de la primera fase del proyecto de desestacionalización y reconstrucción de la estación invernal como motor económico del valle de Lena. Cuenta con un presupuesto de diez millones de euros de los que el Gobierno de España a través del Instituto para la Transición

Justa aporta el 75% y el Gobierno del Principado de Asturias el 25%.

En su intervención, la delegada del Gobierno, Delia Losa, ha recordado que este convenio se incluye entre los firmados por el Gobierno de España y el Principado en 2021 de los llamados "fondos mineros". "Si estamos hoy aquí es gracias a la acción del

Gobierno de Pedro Sánchez", ha detallado Losa, "porque antes de que él llegará a la Moncloa los fondos mineros estaban bloqueados por el Gobierno del PP, que dejó caducar convenios y no promovió la firma de ningún proyecto".

La delegada del Gobierno en Asturias ha anunciado que en los próximos días se publicará en el Boletín Oficial del Estado la ampliación del plazo para finalizar los proyectos de los convenios firmados entre 2020 y 2021.

También ha recordado que la Comisión Europea autorizó hace una semana la distribución a España de 868 millones en ayudas con cargo al europeo Fondo de Transición Justa, de los que 263 millones son para Asturias, es decir el 30% del total.