Inaugurada la primera escuela de Oviedo de la red autonómica y gratuita de alumnado de 0-3 años

OVIEDO 27 Oct. (EUROPA PRESS) -

El presidente del Gobierno del Principado, Adrián Barbón, ha asistido este lunes a la apertura de la escuela Carbayoninos, de Oviedo, la primera de la red autonómica, pública y gratuita de Les Escuelines/As Escolías que se inaugura en este concejo. El municipio ya cuenta con otros siete centros de 0 a 3 años de titularidad municipal.

Barbón ha estado acompañado por el alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli; la consejera de Educación, Eva Ledo; la directora general de Centros y Red 0-3 Años, Paula Fernández, y el director general de Infraestructuras y Tecnologías Educativas, Julio Vallaure, según ha informado el Gobierno asturiano.

Esta nueva escuela -la decimoctava de la primera fase de la red autonómica- consta de tres unidades distribuidas en dos sedes: una unidad en el Colegio Público (CP) Juan Rodríguez Muñiz-Las Campas y otras dos en el Colegio Público San Lázaro-Escuelas Blancas, que es donde se ha realizado hoy la visita.

La escuela comienza su andadura con 37 niñas matriculados. La plantilla está formada por una directora docente para las dos sedes y seis técnicas de educación infantil (TEI): cuatro en las Escuelas Blancas y dos en Las Campas.

El Gobierno de Asturias ha construido este nuevo centro con fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR). La sede de las Escuelas Blancas tuvo un coste de 429.466 euros y la de Las Campas, de 231.803.

Con esta inauguración, la red de Les Escuelines/As Escolías se compone ya de 40 centros que imparten el primer ciclo de Infantil y suma 918 niñas y niños matriculados en estos momentos. De las 40 escuelas, 18 forman parte de la fase I de la red y las otras 22 eran centros de titularidad municipal que se integraron en septiembre en la nueva estructura autonómica.