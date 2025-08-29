Incendios Asturias: Cinco concejos en riesgo muy alto este sábado

OVIEDO 29 Ago. (EUROPA PRESS) -

Los concejos asturianos de Coaña, El Franco, Navia, Tapia de Casariego y Valdés estarán este sábado en riesgo muy alto por incendios, según el cálculo diario realizado por el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot). La lluvia y la bajada de temperaturas hacen que el resto de concejos estén en riego alto o moderado.

El Gobierno autonómico distribuye diariamente este índice, según las previsiones del Indurot, que trabaja con una escala de cinco niveles constituida, de menor a mayor, por las categorías 'bajo', 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo'.

Dadas las circunstancias, están prohibidas todas las quemas en todos los municipios asturianos mientras permanece activado el Plan de Incendios del Principado de Asturias (Infopa).