El índice de riesgo de incendios forestales seguirá siendo 'muy alto' este viernes en toda Asturias

Índice De Riesgo De Incendios Forestales - GOBIERNO DE ASTURIAS

OVIEDO 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El índice de riesgo de incendios forestales se mantendrá este viernes en nivel 'muy alto' en todo el Principado de Asturias, según el cálculo diario realizado por el Instituto de Recursos Naturales y Ordenación del Territorio (Indurot).

El Gobierno autonómico distribuye diariamente este índice, según las previsiones del Indurot, que trabaja con una escala de cinco niveles constituida, de menor a mayor, por las categorías 'bajo', 'moderado', 'alto', 'muy alto' y 'extremo'.

Además están prohibidas todas las quemas en los 78 municipios asturianos mientras permanece activado el Plan de Incendios del Principado de Asturias (Infopa).