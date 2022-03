Industria explica que el desarrollo de eólicos marinos sería "limitado" y respetuoso con el litoral y la pesca

El Principado quiere auspiciar la instalación de tres generadores "experimentales" de EDP para analizar su impacto en el medio

OVIEDO, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El consejero de Industria, Empleo y Promoción Económica, Enrique Fernández, ha explicado este miércoles en la Junta General que los posibles proyecto de instalación de parques eólicos marinos en la costa asturiana serían "limitados" y "minoritarios en términos absolutos" de cara a proteger la "riqueza" natural de la costa asturiana y al sector pesquero.

"Todo el desarrollo estaría limitado para proteger el espacio marítimo protegido y conservar los caladeros de pesca", ha indicado Fernández, que ha explicado que, en todo caso, Asturias estaría interesada "en auspiciar alguno, no en poblar toda la costa". Así, ha señalado que su instalación sería "minoritaria en términos absolutos" para ser así "respetuosos con el literal, que es una de las riquezas que tiene Asturias".

Así lo ha indicado el consejero ante una pregunta del diputado 'popular' Álvaro Queipo sobre la información de la que dispone el Principado sobre la implantación eólica marina en Asturias.

En ese sentido, el consejero ha situado las eólicas marinas como una de las tecnologías en las que se apoya el proceso de transición energética en Asturias. Con todo, ha recordado que se trata de una competencia que corresponde al Ejecutivo central y que lo que ha hecho el Principado es realizar alegaciones al plan de reordenación del espacio marítimo que está elaborando el Ministerio.

Fernández, que ha destacado la colaboración con Cantabria y Galicia para impulsar el sector, ha recordado que distintos sectores --eléctrico, naval o de construcción de plataformas flotantes o de anclaje submarino-- están interesados en el futuro de las eólicas marinas en Asturias y en participar en alguna de sus cadenas de valor.

El primer proyecto que pretende auspiciar el Principado, ha explicado el consejero, sería la instalación de tres generadores de la empresa EDP, que serían experimentales para analizar el impacto en el medio marítimo y las migraciones de aves y, a partir de ahí, ver su impacto real y planificar su futuro.

Por su parte, el 'popular' Alvaro Queipo ha insistido en que el desarrollo de la eólica marina en Asturias debe "pasar siempre" por garantizar la compatibilidad con la actividad marina y la conservación de los ecosistemas. "Eso es innegociable", ha destacado.

Queipo ha situado la eólica como "clave" en el mix energético asturiano, pero ha querido dejar claro que "mientras no haya planes de ordenación del espacio marítimo, no puede haber eólicos". Con todo, aunque ha situado el sector en "un momento prematuro" ha defendido un "desarrollo ordenado y sostenible" y que existan garantías de que el Ministerio no va a implantar parques eólicos marítimos sin consentimiento de la propia comunidad autónoma.

SECTOR PESQUERO

Por su parte, el consejero de Medio Rural y Cohesión Territorial, Alejandro Calvo, ha destacado que su equipo ha participado en la elaboración del plan de ordenación del espacio marítimo noroeste, que ha situado como "el marco suprarregional en el que tenemos que trabajar para reordenar este recurso", en referencia al desarrollo a los parques eólicos marítimos. Además, ha destacado que el futuro desarrollo de las energías en el espacio marítimo tiene que ser compatible con la naturaleza y el sector pesquero.

En ese sentido, la Consejería ha propuesta al sector la geolocalización de sus embarcaciones para así poder medir el impacto de las actuaciones. En definitiva ha situado el futuro desarrollo del sector dentro de la "tripe sostenibilidad" --social, económica y ambiental-- como "el punto en el que hay que situarse siempre".

Calvo ha respondido así a una pregunta de la diputada de Podemos Nuria Rodríguez sobre si el Gobierno contaba con el respaldo de las Cofradías de pescadores para la instalación de estos proyectos eólicos offshore en zonas de pesca.

Rodríguez ha alertado del impacto de los eólicos marinos en el medio ya que "de poco vale luchar contra el cambio climático con energías renovables si nos cargamos el fondo marino". Además, ha reclamado proteger el sector pesquero ya que "donde hay eólicos marítimos no hay pesca".