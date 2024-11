Un informe municipal desvela que no hubo hackeo en el perfil de Cultura que pidió censurar a Rodrigo Cuevas

"No se puede acusar de hackeo a una cuenta del Ayuntamiento, que se demuestre en un informe técnico que no ocurriió, y que la cosa quede como está", argumenta el PSOE

Un informe de la empresa encargada de gestionar la ciberseguridad en el Ayuntamiento de Oviedo ha desvelado que no hubo ningún hackeo en el perfil de la Concejalía de Cultura en la red social 'X', cuenta en la que el pasado 26 de septiembre apareció un mensaje que pedía censurar a Rodrigo Cuevas.

El concejal del PSOE Jorge García Monsalve ha hecho público este informe en una rueda de prensa en la que ha afirmado que tal documento "descarta cualquier tipo de hackeo" en dicha cuenta. Tras analizar el teléfono móvil de la persona encargada de gestionar esta cuenta --único dispositivo en el que estaba la sesión iniciada--, el informe concluye que "no se aprecian señales de malware".

En base a este informe, ha explicado el edil socialista, "no corresponde" notificar al centro criptológico nacional (CCN) el incidente, ni tampoco a los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

El concejal de Cultura, David Álvarez, aseguró el pasado mes de septiembre que la cuenta de 'X' de Cultura había sufrido una "intromisión ilegítima" y que el Ayuntamiento ya había puesto en marcha los "mecanismos preceptivos" para investigar lo ocurrido.

Ahora que ya se conoce el informe, desde el PSOE local concluyen que "alguien cometió un error, y para intentar taparlo cometió otro error mayor". "Luego alguien, políticamente, amaparó ese desaguisado en una especie de huida hacia adelante", han argumentado.

Ante estos hechos García Monsalve ha exigido que "alguien asuma las responsabilidades de semejante desaguisado". Si no, ha dicho, el PSOE insta al alcalde Alfredo Canteli a que "tome cartas en el asunto". "No se puede acusar de hackeo a una cuenta del Ayuntamiento, que se demuestre en un informe técnico que no ocurriió, y que la cosa quede como está", ha aseverado.

EL SUPUESTO HACKEO

El supuesto hackeo ocurrió una semana después de las fiestas de San Mateo, cuando apareció en la red social de CulturaOviedo el mensaje: "Veo con sorpresa en este tweet que el cantante Rodrigo Cuevas también se queja de censura. ¿No es cierto que va a dar 2 conciertos en diciembre en el Teatro Campoamor? Ojalá sí lo censuraran, por otro lado".

Tras este comentario, en la cuenta apareció otro mensaje alertando de que el perfil había sufrido un hackeo y que se cerraba temporalmente. Entre medias, apareció un retweet con publicidad de una aerolínea turca.