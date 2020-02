El informe de UGT sobre la brecha salarial refleja un incremento en Asturias porque "no se están tomando medidas"

Publicado 17/02/2020 11:57:54 CET

OVIEDO, 17 Feb. (EUROPA PRESS) -

El secretario General de UGT Asturias, Javier Fernández Lanero, ha indicado que Asturias ha aumentado en el último año un punto porcentual en la brecha salarial entre hombres y mujeres pasando del 29,4 al 30,4% y ha añadido que ese incremento se debe en buena a medida en que apenas se firman el 14% de los planes de igualdad que deberían tener en Asturias las empresas de más de 250 trabajadores.

"No se firman los planes de igualdad, no se publican los salarios que ganan los hombres y las mujeres y por tanto no se están tomando medidas", ha dicho Fernández Lanero.

Así se recoge en el informe sobre la brecha salarial presentado este lunes por el sindicato. Fernández Lanero ha recordado que a partir del 7 de marzo esos planes de igualdad serán para las empresas de más de 150 trabajadores.

En este sentido ha contrapuesto los datos del Principado en esta materia con los de comunidades como la vecina Cantabria, donde la brecha salarial se ha rebajado en tres puntos porque "se han tomado las medidas pertinentes".

Fernández Lanero hacía estas declaraciones a los medios de comunicación antes de iniciar la reunión del Consejo Social de UGT Asturias en el que también se han abordado otros asuntos como la necesidad de incrementar el IPREM, una reivindicación que se llevará a cabo a nivel estatal.

También se ha abordado la reforma laboral. En este sentido ha indicado que es necesario actuar sobre los despidos de manera fundamental y urgente. Así mismo desde UGT se insiste en incidir en la contratación haciendo del contrato indefinido y a jornada completa el contrato habitual.

"Se necesitan muchos más inspectores de trabajo y de la Seguridad Social para vigilar el uso fraudulento de los contratos y acabar con la temporalidad y la parcialidad", ha manifestado el secretario general de UGT Asturias.