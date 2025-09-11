El ingeniero de minas Enrique Fidalgo niega movimientos sospechosos en la bocamina donde ocurrió el accidente de Cerredo

El ingeniero técnico de minas del Principado, Enrique Fidalgo Menéndez, durante su comparecencia en la Junta General. - CAPTURA JGPA

OVIEDO 11 Sep. (EUROPA PRESS) -

El ingeniero técnico de minas del Principado, Enrique Fidalgo Menéndez, ha asegurado este jueves ante la comisión parlamentaria que investiga el accidente mortal de la mina de Cerredo (Degaña) que "jamás" vio movimientos sospechosos o indicios de extracción de carbón en la bocamina conocida como El Mangueiro, próxima a las instalaciones de la empresa pública Tragsa. "Cualquier actividad de carga o transporte de carbón habría tenido que pasar justo por delante de las oficinas de obra, donde me cambiaba, y jamás vi nada", afirmó.

Fidalgo ha explicado que, como parte de sus funciones de supervisión del proyecto de restauración ambiental adjudicado a Tragsa, realizaba vistas a Cerredo. Señaló que su primer informe de seguimiento se remonta a octubre de 2022, dos meses después del accidente, y que desde entonces ha estado presente en más de treinta ocasiones.

Respecto a la única ocasión en la que presenció movimientos de material, indicó que fue en noviembre de 2024, cuando vio la retirada de chapas de pánzer y otros elementos metálicos: "Vi unas chapas de pánzer, unas cabezas...", explicó al ser preguntado sobre este asunto por el diputado de Vox, Gonzalo Centeno.

Fidalgo explicó también que se había desplegado un equipo de seguridad desde abril de 2022 en Tormaleo y Cerredo y que tenía base en El Mangueiro. Según indicó, nunca informaron ninguna alerta de actividad allí.

Sobre la presencia de maquinaria como generadores, apeas o compresores en las inmediaciones, Fidalgo insistió en que eso no constituye prueba alguna de explotación ilícita: "Son compatibles con labores de desimpactación y recuperación de cuadros, como indica el permiso concedido a la empresa Blue Solving para limpieza de galerías y retirada de residuos carbonosos".

El ingeniero ha asegurado que el carbón visible en algunas zonas podía proceder de acumulaciones antiguas o de acopios exteriores de residuos carbonosos y que, a nivel técnico, no puede afirmarse que haya habido una explotación activa únicamente por la existencia de ciertos materiales o maquinaria.

El ingeniero también ha negado cualquier vinculación personal o profesional con los responsables de la explotación, afirmando que no conocía a Jesús Rodríguez Morán ni a su entorno, más allá de haber visto a su hijo el día del accidente, el 31 de marzo de 2025.

Preguntado por la diputada del Grupo Mixto, Covadonga Tomé, sobre la naturaleza de los proyectos de investigación complementaria, Fidalgo ha aclarado que estos "no están regulados específicamente ni en la Ley de Minas ni en su reglamento", sino que se trata de un "proyecto más dentro de una concesión de explotación".

Añade que estos proyectos deben ser autorizados por la administración conforme a dicha norma básica, pero insiste en que no existe una definición ni regulación detallada sobre qué es exactamente un proyecto de investigación complementaria.

Según ha explicado Fidalgo, la distinción entre "proyecto de investigación" y "proyecto de investigación complementaria" recae únicamente en el nombre que se le da y en su finalidad o alcance concreto dentro de la explotación.