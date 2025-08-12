Iniciadas las obras del área de autocaravanas de Lugones

SIERO 12 Ago. (EUROPA PRESS) -

El alcalde de Siero, Ángel García, y el concejal de Caminos en el Medio Rural, Alumbrado Público y Zonas Verdes, Alejandro Villa, visitaron este martes el inicio de las obras de construcción de un área de estacionamiento de autocaravanas en Lugones. Los trabajos cuentan con un presupuesto de 164.905 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.

La parcela donde se levantará, de propiedad municipal, está situada en la calle Puerto Somiedo, junto a la residencia de mayores del ERA de Lugones.

El proyecto contempla la creación de un área con 30 plazas de aparcamiento y plataformas de servicio de uso común para desagüe de las autocaravanas, con una arqueta con tapa y sin rejilla para vaciado náutico de los vehículos y una rejilla para el vaciado de las aguas grises.

Además, se instalarán un sumidero para vaciar el depósito portátil del váter y un grifo para el suministro de agua potable. Estas plazas se suman a las seis creadas en Pola de Siero en 2021.

Las plazas tendrán unas dimensiones de 8x3,50 metros. La entrada y salida al nuevo aparcamiento se realizarán desde la calle Puerto Somiedo, con zonas verdes con plantaciones en sus límites. En total se aglomerarán 1.600 m2 de pavimiento, a los que se suman 265m2 de zonas verdes y 61m2 de nueva acera.

El proyecto está cofinanciado por la Consejería de Presidencia del Principado de Asturias en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, financiado por la Unión Europea - NextGeneration EU con 124.981 euros.

Durante la visita el primer edil aseguró que será un área moderna, un proyecto para crear probablemente el aparcamiento de autocaravanas mejor dotado y más amplio de Asturias.

"Nuestro objetivo es aprovechar la ubicación estratégica de Siero. Aunque no tenemos costa ni alta montaña, sí ofrecemos un punto ideal para que el turismo se aloje aquí y se desplace a conocer Asturias. Este tipo de instalaciones generan un impacto positivo, ya que los autocaravanistas consumen y realizan gasto en la localidad", dijo el alcalde de Siero.

El primer edil comentó además que actualmente ya cuenta con un área en Pola de Siero, y tenemos previsto mejorarla próximamente, porque está teniendo bastante uso. El proyecto de construcción de un área de estacionamiento de autocaravanas en Lugones cuenta con un presupuesto de 164.905,50 euros y un plazo de ejecución de cinco meses.