Iniciadas las obras de rehabilitación del camino de La Peluca en Molleda

OVIEDO 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Corvera ha comenzado los trabajos de rehabilitación del firme del camino de La Peluca en la parroquia de Molleda, con el fin de mejorar la seguridad del camino y la comodidad de sus usuarios, además de garantizar la durabilidad del pavimento.

El camino de La Peluca actúa como faja forestal de defensa y prevención de incendios, con lo que estas obras mejorarán su efectividad, según ha informado el Ayuntamiento.

La inversión estimada se acerca a los 15.000 euros y el plazo de ejecución de las obras, si la climatología lo permite, está estimado en veinte días. La actuación comprende la limpieza y reparación del firme con zahorra artificial en los tramos más deteriorados, con una longitud total de 1.515 metros.

En otros 232 metros se va mejorar y compactar el camino también con zahorra. Además, se van a realizar los trabajos de limpieza y saneo de cerca de 490 metros del camino mediante excavadora. A todo ello se suma la ejecución de trabajos para canalizar las aguas pluviales y evitar daños por escorrentía.