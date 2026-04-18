Cómo inscribirse en la Escuela de Vacaciones de Corvera: plazos y requisitos

Archivo - Menores en instalaciones deportivas. - PRINCIPADO - Archivo

OVIEDO, 18 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Ayuntamiento de Corvera abrirá este próximo lunes 20 de abril el plazo de inscripción para la Escuela de Vacaciones de verano, que permanecerá activo hasta el 8 de mayo y que está dirigido a menores de entre 3 y 14 años con el objetivo de facilitar la conciliación familiar durante el periodo estival.

El programa municipal se desarrollará entre el 25 de junio y el 4 de septiembre y las solicitudes podrán presentarse en cualquiera de las oficinas municipales de registro o a través de la sede electrónica, dentro de los plazos establecidos. La vicealcaldesa y concejala de Acción Social, Patricia Suárez, ha destacado este sábado que la iniciativa busca ofrecer una alternativa "fiable" para las familias y, al mismo tiempo, garantizar un entorno "seguro, controlado y adaptado" para los menores.

La lista provisional de admitidos se publicará el 19 de mayo, seguida de un periodo de subsanación y abono de tasas del 20 al 27 de mayo. La lista definitiva de admisión se dará a conocer el 2 de junio y el 11 de junio se publicará el listado de plazas anuladas por impago, así como de las personas admitidas en reserva que pasen a cubrirlas.

En este sentido, del 11 al 17 de junio se abrirá el periodo de abono de tasas para los admitidos en reserva, mientras que el 18 de junio quedará cerrado el listado definitivo. El Consistorio ha subrayado que las plazas son limitadas y que, durante la inscripción, tendrán prioridad las familias empadronadas en Corvera con necesidades de conciliación, conforme a los baremos recogidos en las bases.

Como novedad, este año solo podrán anularse las plazas correctamente inscritas y abonadas, y la devolución de las tasas únicamente se realizará en casos justificados, como enfermedad, ingreso hospitalario o cambios repentinos en las condiciones laborales de los progenitores o tutores.

La Escuela de Vacaciones se organizará en tres grupos de edad, de 3 a 5 años, de 6 a 9 y de 10 a 14, con al menos un monitor por grupo y una persona responsable de coordinación y supervisión. El horario general será de 9.00 a 14.00 horas, de lunes a viernes, con opción de ampliación desde las 7.30 horas con desayuno y hasta las 16.00 horas con comedor.

El programa combinará juegos al aire libre con actividades artísticas, manualidades, lógica, educación vial, cuentacuentos, audiovisuales y excursiones dentro y fuera del concejo.

El periodo mínimo de solicitud será de cinco días y la tarifa básica será de 11 euros al día, con bonificaciones del 25 por ciento para familias numerosas y el segundo hermano, y del 50 por ciento para los siguientes a partir del tercero. La ampliación de horario con desayuno costará 2,5 euros diarios y con comida, 5 euros al día, hasta alcanzar una tarifa completa de 18,50 euros.