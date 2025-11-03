La Inteligencia Artificial, protagonista de la XV Semana de Impulso TIC

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, presenta la programación de la XV Semana de Impulso TIC, en el Consistorio gijonés. - AYUNTAMIENTO DE GIJÓN

GIJÓN, 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La vicealcaldesa de Gijón y concejala de Economía, Empleo, Turismo e Innovación, Ángela Pumariega, ha presentado este lunes la programación de la XV Semana de Impulso TIC, que en esta ocasión se centrará en la Inteligencia Artificial.

Se trata de una iniciativa organizada por los Colegios Oficiales de Ingeniería Informática (Coiipa) y Graduados en Ingeniería Informática e Ingenieros Técnicos del Principado de Asturias (Citipa) y que este año cuenta con el apoyo de Gijón Impulsa y del Parque Científico Tecnológico de Gijón.

En la presentación, en el Consistorio gijonés, han participado también el decano de Citipa, Alberto Núñez, y el vicedecano de Coiipa, Vicente Rodríguez Montequín.

Del 10 al 14 de este mes, se realizarán distintas actividades, desde charlas, ponencias a mesas redondas, en las que se analizará la incidencia de la IA en el Principado de Asturias, así como qué proyectos destacados se están desarrollando en nuestra región.

Estas se llevarán a cabo en el Edificio AS5Hub, el Edificio Gijón Impulsa, La Laboral, el Centro Municipal Integrado de El Coto o La Llorea Golf. Asimismo, las inscripciones para estas actividades están disponibles en la página web de Impulso TIC.

La Semana de Impulso TIC arrancará el próximo lunes con un acto de inauguración en el Edificio AS5Hub. Durante la jornada, Gerardo Blanco, jefe de Servicio de Seguridad, Datos e Inteligencia Artificial, explicará el Real Decreto 98/2025 (Principado de Asturias), de 22 de julio, que regula el uso de la Inteligencia Artificial en la Administración del Principado de Asturias y su sector público.

Posteriormente, se llevará a cabo una entrevista con Antonio Bahamonde, catedrático de Ciencias de la Computación e Inteligencia Artificial de la Universidad de Oviedo.

Al día siguiente, se llevará a cabo una mesa de trabajo, con el título 'IA en la educación: retos y oportunidades', en el Edificio Gijón Impulsa.

El miércoles, en la Laboral, se celebrará la jornada 'Corporate fusion'. Además, desde las 10.00 horas se llevará a cabo una sesión dirigida a diversos públicos, desde responsables de empresas hasta estudiantes de ingeniería informática.

La apertura institucional correrá a cargo de la vicepresidenta del Gobierno asturiano, Gimena Llamedo. En primer lugar, la jornada arrancará con la entrevista 'trayectoria y visión de un CEO', en la que participará Higinio Iglesias, CEO de ebroker Insurance Tech.

Posteriormente, se llevará a cabo un taller interactivo relacionado con el 'Recomendador de Ecoturismo basado en IA Generativa'.

Además, representantes de ArcelorMittal, Savana, Satec Hub, Capgemini y la Universidad de Oviedo debatirán sobre el papel transversal de la IA en diversos campos.

Durante la tarde del jueves, el edificio Gijón Impulsa será el escenario de la jornada 'de profesional a profesional'. El director general de Estrategia Digital e Inteligencia Artificial del Principado de Asturias, Javier Fernández, realizará la apertura institucional.

Habrá dos franjas de ponencias, en una de ellas se analizará la eficiencia, los procesos y el conocimiento relacionado con la IA y en la otra, soluciones técnicas que llegan directamente al cliente. Además, Luis Sobrecueva realizará una presentación sobre la democratización de los LLMs.

Por otro lado, durante la mañana del viernes, en el Centro Municipal Integrado de El Coto, estudiantes de ESO y Bachillerato asistirán al taller 'los oficios de la informática', mientras que la noche quedará reservada para la cena de clausura y para la entrega de los Premios Impulso TIC en La Llorea Golf, en el Restaurante La Hacienda, con comienzo a las 19.30 horas.

PREMIOS IMPULSO TIC

Por otra parte, el jurado ha decidido otorgar el primer premio Impulso TIC, en la categoría de Educación, al Instituto de Educación Secundaria Peñamayor de Nava, por su proyecto educativo Cidercar.

El proyecto plantea el desarrollo de un vehículo eléctrico real, enmarcado en el programa educativo Greenpower, y destaca por su carácter marcadamente interdisciplinar, situando las herramientas digitales en el centro del proceso de aprendizaje.

En este caso, se aplica Inteligencia Artificial para la detección de riesgos térmicos y la prevención del sobrecalentamiento del motor, un logro que evidencia un nivel técnico extraordinario para un proyecto de educación secundaria, según el jurado, que ve este proyecto como "un referente de innovación educativa, al integrar investigación, trabajo cooperativo, creatividad, emprendimiento, sostenibilidad e interdisciplinaridad, con las competencias digitales como eje vertebrador".

En esta misma categoría, el segundo premio ha recaído en el colegio público Salvador Vega Berros, de Sariego, por su proyecto educativo 'Drones en busca de los Objetivos de Desarrollo Sostenible'.

Para el jurado, este proyecto sobresale "por su carácter interdisciplinar y comunitario, al integrar contenidos curriculares con el conocimiento del territorio y la educación en valores".

En el caso del Premio Impulso TIC Social, la galardonada ha sido Kanjo Emotion, empresa asturiana que ejemplifica el uso de la tecnología con propósito humano, aplicando la inteligencia artificial al servicio del bienestar emocional infantil.

Kanjo Emotion ha desarrollado una innovadora plataforma de analítica emocional basada en IA, capaz de detectar de forma temprana y no invasiva señales de sufrimiento emocional en los niños, lo que permite a docentes y orientadores identificar a alumnado en riesgo y actuar de manera preventiva frente al acoso escolar o el aislamiento social.

En la categoría de Innovación, el Premio Impulso TIC ha sido otorgado a Okticket, por su plataforma digital de gestión de gastos corporativos que representa un referente de innovación tecnológica en el ámbito FinTech.

"Okticket ha desarrollado una solución que permite digitalizar y automatizar el registro, la aprobación y la contabilización de los gastos profesionales con un nivel técnico y de integración que va más allá de lo habitual en el sector", han explicado.

Destaca especialmente el salto hacia el modelo de "Agent as a Service (AaaS)", donde la plataforma actúa como agente inteligente que aprende, decide y automatiza sin intervención humana directa, capturando justificantes en múltiples idiomas y formatos, detectando irregularidades y anticipando decisiones de aprobación. "Se posiciona como un referente de innovación disruptiva en la digitalización financiera empresarial", han asegurado.

El jurado, por otro lado, ha concedido el Premio Impulso TIC Organización a eBroker Insurance Technologies S.A., por su trayectoria de 25 años de innovación tecnológica en el sector asegurador.

Con sede en Pravia, eBroker ha impulsado desde Asturias la digitalización de la mediación de seguros, ofreciendo soluciones avanzadas basadas en inteligencia artificial, big data, blockchain y automatización.

Han resaltado que su plataforma, utilizada por más de 750 corredurías en toda España, es hoy un referente "de eficiencia y transformación digital".

En lo que respecta al Premio Impulso TIC Mención Especial, se ha concedido a Aquilino Adolfo Juan Fuente, por su destacada trayectoria profesional y su papel fundamental en el desarrollo y consolidación de la ingeniería informática en Asturias.

De él s ha resaltado sus más de cuatro décadas dedicadas a la docencia, la investigación y la gestión universitaria, contribuyendo de forma decisiva al fortalecimiento académico y profesional del sector TIC en la región. Fue el primer decano de Coiipa y uno de los principales impulsores de su creación.

El jurado, con este galardón, reconoce "su trayectoria ejemplar, su liderazgo institucional y su aportación pionera al desarrollo de la informática en Asturias".