Investigadores de la Universidad de Oviedo ayudan a declarar áreas clave para tiburones y rayas en el Atlántico

OVIEDO 3 Nov. (EUROPA PRESS) -

La Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN) ha publicado recientemente la relación de las llamadas Áreas Importantes para Tiburones y Rayas del océano Atlántico europeo. Esta institución reconoce por primera vez 124 áreas importantes, 5 áreas candidatas y 30 áreas de interés.

Las aguas españolas, según este organismo, albergan 34 áreas importantes, lo que representa el 27% del total de estas zonas claves para la protección de especies amenazadas. Particularmente, en el mar Cantábrico se han declarado tres áreas: Avilés-Colunga en Asturias, Bermeo en el País Vasco y Cañones de Cap Bretón también frente a las aguas del País Vasco y Francia. Las dos primeras han obtenido el reconocimiento gracias al trabajo conjunto del equipo de The-Shark-Ray.map, un proyecto liderado por la Universidad de Oviedo.

Las zonas de importancia son una herramienta clave para proteger a los tiburones y rayas en aguas españolas y comprenden áreas tridimensionales de gran importancia para diversas especies que se encuentran en nuestras costas atlánticas. Es el caso de aquellas que están amenazadas, como la tintorera (Prionace glauca), el cazón (Galeorhinus galeus), el alitán (Scyliorhinus stellaris), el cailón (Lamna nasus), el marrajo (Isurus oxyrinchus), el solrayo (Odontaspis ferox), la musola (Mustelus mustelus), el angelote (Squatina squatina), la manta cornuda (Mobula tarapacana), la mantelina (Gymnura altavela), y el guitarrón (Glaucostegus cemiculus).

Estas zonas de importancia son áreas específicas que se han identificado por expertos como zonas relevantes para la conservación de tiburones y rayas debido a que estos animales realizan funciones vitales como su reproducción, alimentación o son refugio de especies protegidas. Aunque no conllevan ninguna figura de protección asociada ni planes de manejo, son un puente de conexión entre la investigación científica y la gestión, ya que son espacios geográficos concretos con potencial para ser gestionados de forma práctica en el futuro.

La importancia de la declaración de estas zonas de especial interés radica, por lo tanto, en su capacidad de proporcionar información para poder implementar medidas de gestión, manejo o conservación basadas en la ciencia.

El proyecto Estrategias y herramientas científicas y educativas para avanzar hacia una gestión sostenible de las pesquerías artesanales de tiburones y rayas amenazadas (The. Shark-Ray.map) es una iniciativa multidisciplinar coordinada por los profesores Yaisel Borrell y Laura Miralles de la Universidad de Oviedo, financiada por el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, cuyo objetivo es describir, analizar y mejorar el escenario actual del estado de los elasmobranquios y las políticas de gestión pesquera basadas en datos de dos zonas piloto del mar Cantábrico y Mediterráneo.

El propósito general de The.Shark-Ray.Map es desarrollar herramientas científicas que permitan llevar a cabo evaluaciones fundamentadas para la sostenibilidad de las pesquerías artesanales de elasmobranquios y de la distribución de especies, vinculadas con acciones educativas y de gestión, y promover una estrategia socialmente responsable en los pueblos pesqueros, en línea con las estrategias de desarrollo nacionales, internacionales y europeas, para la supervivencia a largo plazo de las especies de tiburones y rayas, así como de las comunidades pesqueras tradicionales.

La delimitación de estas áreas, según explica la investigadora de la Universidad de Oviedo Laura Miralles, ha sido llevada a cabo por expertos de diversas regiones que consideraban necesario dar a conocer estas zonas. En el caso de las de Avilés-Colunga y Bermeo en el mar Cantábrico ha sido posible gracias al trabajo del equipo formado por The.Shark-Ray.map, Catsharks, Mako Pako y Surfistas Vigilantes del Mar, conjuntamente con otros científicos del Shark Specialist Group (SSG) de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN).

Además de la colaboración entre científicos, han sido esenciales los datos recopilados a través de proyectos de ciencia ciudadana, como el de los huevos de tiburones y rayas, así como gracias a fotografías y videos de observadores anónimos y, por supuesto, una pieza clave han sido los testimonios de pescadores de la zona con los que los investigadores trabajan desde hace años.